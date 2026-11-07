Real Madrid'in yıldızı Brezilyalı Vinicius Junior, bu sezon takımla birlikte performansının ve istatistiklerinin düşmesi nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı.

Ünlü gazeteci Jesús Gallego, İspanyol "As" gazetesindeki yazısında Vinicius'un ilk on birde yer almasının Real Madrid'in çıkarlarına zarar verdiğini savunuyor.

Gallego'nun yazısının tam metni şu şekilde:

"José Mourinho, belirli bir oyuncunun çıkarı için takıma asla kasıtlı olarak zarar vermeyeceğini söylüyor ve ona inanmalıyız. Ancak Vinicius'u Atina'da oynatma ve takımın Barcelona ile Santander maçlarında oturttuğu oyun tarzını değiştirme kararı, neredeyse toplu bir çöküşe yol açacaktı. Bu grupla yüzlerce kez denenen, ön hatta üç oyuncuyla oynama fikri, takımın dengesini yeniden bozmaya geri döndü; hatta mütevazı AEK Atina'yı sanki elit takımlardan biriymiş gibi gösterdi. Eğer üç ay boyunca aradığın planı nihayet bulduysan, neden tekrar denemelere geri dönesin? Tek bir cevap var: Diomande'den vazgeçmeden Vinicius'u oynatmak için."

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"Ancak teknik direktörün Brezilyalı oyuncunun en iyi seviyelerini geri kazandırma isteği ne kadar büyük olursa olsun, şu anda yedek kulübesinde oturmaktan başka bir şeyi hak etmiyor. Çünkü sorun artık yalnızca hücum etkinliğini yitirmesiyle sınırlı değil; aynı zamanda tamamen özgüven yoksunluğu sergiliyor, bir yandan da oyuna karşı bir bıkkınlık ve ilgisizlik hali içinde, sanki olup biten her şey artık onu pek ilgilendirmiyormuş gibi. Vinicius'un yedek kulübesine oturma ve antrenmanlar aracılığıyla, daha da önemlisi oynadığında kendisine verilen dakikalar boyunca, ilk on birdeki yerini geri kazanmak istediğini kanıtlama zamanı geldi."

"Ve bu, yalnızca hızlı akınlar yaparak, birkaç çalım atarak ve bir gol kaydederek mümkün olmayacak; bunun yerine savunma desteği için geri çekilmesi, takım arkadaşlarına yardım etmesi ve yerini ondan alan oyuncu Diomande'nin sahaya koyduğu şekilde sahada mücadele etmesi gerekecek. Bunu başarırsa, o zaman Mourinho'nun kadro seçimlerini nasıl ele alacağını göreceğiz. Ama başaramazsa, haziran ayına kadar beklemesi gerekecek; kendisine yıldız olma fırsatı verecek ve artık burada sahip olmadığı ayrıcalıkları sunacak bir kulübe büyük bir transferle gitmeye hazır bir şekilde."