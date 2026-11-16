İspanyol gazeteci: Olise, Bayern'i oyalıyor, Real Madrid'in elinde gizemli davranışlarına dair raporlar var

İspanyol AS gazetesinin tanınmış gazetecisi José Félix Díaz, Real Madrid'in önümüzdeki yaz transfer döneminde Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise'yi kadrosuna katma ihtimaline ilişkin tutumunu açıkladı. Avrupa'nın birçok büyük kulübünün oyuncuya ilgisi ise giderek artıyor.

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Díaz, İspanyol Defensa Central'ın öne çıkardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Real Madrid geçen yaz Olise'yi transfer etmekle ilgilendi. Kulübün, oyuncunun bazen anlaşılamayan davranışlarından söz eden o raporlara sahip olduğunu düşünüyorum, çünkü o sıra dışı ve farklı bir kişilik."

Michael Olise, şu sıralar öne çıkan oyunculardan biri olarak görülüyor ve sözleşmesini uzatmak isteyen kulübünde de büyük takdir topluyor. Ancak oyuncu, kendisine sunulan tekliflere henüz kesin bir yanıt vermedi. Bayern Münih yöneticileri ise Real Madrid ve bazı büyük kulüplerin, onu kadrolarına katmayı denemek için tavrını beklediğinin farkında.

Bununla birlikte José Félix Díaz, oyuncunun geleceğiyle ilgili kesin bir karar verilmesi aşamasına henüz gelinmediğini açıkladı ve Olise'nin bazı davranışlarının ve kişisel özelliklerinin, onu transfer etmek isteyen kulüplerin dikkatini çektiğini belirtti.

Díaz şöyle devam etti: "Bayern Münih ile sözleşme yenilemesi konusunda neler oluyor? Kulüp ona, tarihinde herhangi bir oyuncuya sunduğu en iyi sözleşmeyi önermesine rağmen o, yanıt vermeyi geciktirmeyi sürdürüyor. Ancak Olise'nin alışılmadık davranışları, onu kadrosuna katmakla ilgilenen bazı kulüplerin dikkatini çekiyor."

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Díaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncunun kendine has bir kişiliği var ama yaptığı bazı davranışlar ve işaretler tam olarak anlaşılamıyor. Bu tür bir müzakereye girdiğinizde, takım içindeki uyumla ilgili sürprizlerle karşılaşmamak için değerlendirme futbolun ötesine geçiyor."

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Ve ekledi: "Bir oyuncu bulunduğu ortamı ve çevreyi çok fazla değiştirdiğinde, bu durum garip görünüyor."

Oyuncunun davranışlarına dair raporlar

İspanyol gazeteci, Real Madrid'in büyük olasılıkla Olise'nin kişiliği ve davranışlarıyla ilgili ayrıntılı raporlara sahip olduğuna dikkat çekti. Díaz, özellikle Eflatun-beyazlıların geçen yaz oyuncuyu transfer etmeye ilgi gösterdiğini ve bu tür transferlerde çalışan menajerlerin, oyuncuların farklı yönlerine dair bilgi toplamaya özen gösterdiğini hatırlattı.

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Díaz şöyle konuştu: "Real Madrid'in bu raporlara sahip olduğunu varsayıyorum, çünkü geçen yaz Olise ile ilgilendi. Bu tür transferlerde çalışan menajerler de bu raporlara sahip. Göz dolduran bir oyuncu ve kulübün ona göz attığı, hakkında olup biteni takip ettiği kesin."

Díaz devamında şunları söyledi: "Sıra dışı ve farklı bir oyuncu. Teknik raporlar onun sağ kanatta oynamaya uygun olduğunu gösteriyor, ancak ben onun ileri oyun kurucu olarak görev yapmasında bir sorun görmedim, özellikle de ara pas atma becerisi düşünüldüğünde."

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Teknik kalitesi tartışma konusu değil

Öte yandan José Félix Díaz, Michael Olise'nin teknik seviyesinin artık şüphe götürmediğini vurguladı. Oyuncu, Bayern Münih ve Fransa Milli Takımı formasıyla fark yaratabildiğini kanıtlarken gol atma ve asist yapma konusundaki etkileyici rakamlarıyla da öne çıkıyor.

İspanyol gazeteci şöyle ekledi: "Michael Olise, herkesin değeri konusunda hemfikir olduğu bir oyuncu. Böyle bir sıralama yapmak mümkünse, dünyanın en iyi 3 ya da 5 oyuncusu arasında yer almaya aday."

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Díaz sözlerini şöyle tamamladı: "Geçen sezon Real Madrid'e karşı oynanan eleme turu eşleşmesinde, Santiago Bernabéu'da performansında büyük bir sıçrama yaptı. Dünya Kupası'na da iyi bir başlangıç yaptı ve yaz boyunca pek çok hikâyenin merkezinde yer aldı."