Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Santiago Bernabeu'da oynanan ve 1-0 kazanılan Villarreal maçının ardından, Brezilyalı Vinicius Junior'ın kırmızı kart görmesini protesto etmek amacıyla basının karşısına çıkmayı reddetti.

İspanyol "Cadena Ser" radyosuna göre, Mourinho maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılmadı, ayrıca yardımcılarından veya takım oyuncularından hiçbiri de mix zone'da görünmeyecek. Bu karar, Santiago Bernabeu'da bulunan İspanya Ligi yetkilileri tarafından duyuruldu.

Real Madrid, Diomande'nin attığı tek golle üç puanı almayı başarsa da başkentin kraliyet kulübünün öfkesi, Vinicius Junior'ın maruz kaldığı kırmızı kart durumundan kaynaklanıyor.

Portekizli teknik direktör, Brezilyalı oyuncuya kırmızı kart gösterilmesinin ardından belirgin bir öfke sergiledi ve basın toplantısına katılmama kararı aldı.

Real Madrid, Jose Mourinho'nun maç sonrası basın toplantısına katılmaması nedeniyle para cezası ödemek zorunda kalacak.

Mourinho: Onu her zaman tanıdığımız gibi

Gazeteci Antonio Romero, Mourinho'nun bu kararla gerçek kişiliğini ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi: "Mourinho'nun daha sakin geldiğini söylüyordunuz ama o daha ilk seferinde gerçek yüzünü gösterdi. Mourinho'nun kararının arkasında iki mesele olduğunu düşünüyorum; birincisi, Clasico maçını şimdiden oynamaya başlamış olması, ikincisi ise takımın ortaya koyduğu, kötüye gitmeye meyilli vasat düzeyle ilgili rahatsız edici sorulara cevap vermekten kaçınması."

Analist Julio Pulido ise Mourinho'nun geçmişte olduğu halinden değişmediği görüşünde ve şöyle diyor: "O, sahanın içinde oynadığından daha çok sahanın dışında oynuyor. Stratejisi açık; takımın futbol eksikliğini gerginlik ve tırmandırma yaratarak telafi etmek. Eğer bu yöntemin kendisini Barcelona'nın oyun tarzına yaklaştıracağını düşünüyorsa yanılıyor, çünkü bu yanlış bir strateji. Oyuncuları ortamı germenin gerekli olduğuna ikna etmek için içeride çalışmaya başladı ve hakemlerin Real Madrid'e zarar verdiğini söyleyen kulüp söylemini benimsedi."

Jordi Marti ise Real Madrid taraftarlarının İspanya Ligi'nin yolsuzluktan muzdarip olduğu söylemini benimsediğini vurgulayarak şunları ekledi: "Mourinho'nun en kötü versiyonunu bir daha görmeyeceğimizi sanıyordum ama o kalıcı olmak üzere geri döndü. Zehriyle herkesi kirletiyor."



