İspanyol gazeteci: Madrid derbisi La Liga'nın en büyük hakem skandalı

İspanyol spor camiası, Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynanan başkent derbisinin ardından öfkeli tepkilere ve sert eleştirilere sahne oldu. Spor yorumcuları, maçın İspanya Ligi'ndeki en büyük hakem skandalına tanıklık ettiğini değerlendirirken, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, hakem komitesine saldırarak takımın teknik sorunlarından kaçmakla suçlandı.

Javier Tinto, Fernando Polo, Nacho Labarga, Antonio Sanz, Jorge Llanio ve Pepe Vazquez pazartesi günü "Radio Marca"da "La Tribu" programına katılarak Atletico Madrid'in derbideki galibiyetini, hakem tartışmasını ve Mourinho'nun hakem komitesine yönelik açıklamalarını analiz etti.

Gazeteci Javier Tinto şunları söyledi: "Bu, İspanya Ligi'ndeki bir maçta gördüğüm en büyük hakem skandalı. 40. dakikada iki kırmızı kartın verilmediğini ne zaman gördünüz? Maç işte o anda değişiyor. 40. dakikada Atletico'nun maçı dokuz kişi tamamlaması gerekirdi. Real Madrid'in 9 kişilik bir takımla karşılaşması büyük bir galibiyetle sonuçlanırdı. Bu bir skandal, silah zoruyla yapılan bir soygun."

Fernando Polo ise şöyle konuştu: "İyi niyetle yapılan ve ilk kez gerçekleşmeyen bir hakem ataması, sırf Real Madrid bir maç kaybetti diye 7. hafta sonrasında ve milli araya girmeden önce hakemlikle ilgili kapsamlı bir soruşturma açılmasına yol açamaz. Mourinho'nun amaçladığı şey buydu. Şimdi neredeyiz? Real Madrid'in oyun tarzından mı konuşuyoruz, yoksa bir hakem komplosunun varlığından mı?"

Nacho Labarga da şunları belirtti: "Ortiz Arias'ın ataması bir riskti. Maç onun kapasitesinin biraz üzerindeydi, tam bir baskı altındaydı ve maçın seviyesinde değildi. Real Madrid'in Mourinho'dan bir elektrik şokuna ihtiyacı vardı, ama o bunu ona veremiyor."

Antonio Sanz şunları söyledi: "Simeone, Mourinho'ya ağır bir ders verdi. Real Madrid'in sorunu Barcelona'nın bu mevcut takımı. Real Madrid'de 4 teknik direktör görev aldı, Barcelona'yı ise tek bir teknik direktör çalıştırdı. Barcelona'nın ezici sportif durumu Real Madrid'e büyük zarar veriyor."

Jorge Llanio ise şöyle yorumladı: "Real Madrid kesinlikle hiç futbol oynamıyor ve hiçbir şey ortaya koymuyor. Takımın tamamı futbaldan yoksun. Ne bir fikir ne de bir tarz var, buna karşılık bahaneler bol. Hakemlerden bahsetmek sadece bir bahane."

Pepe Vazquez ise açıklamalarını şöyle tamamladı: "Real Madrid 8 maç oynadı, iki zorlu sahada oynadı ve ikisini de kaybetti, ayrıca önceki sezonlardan beri saha içinde yaşadığı sorunları da çözemedi. Basın toplantısına gelince, ona ihtiyaç duyduğu bahaneyi verdiler. Takım kötü oynuyor ve hiçbir şey ortaya koymuyor."



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