İspanyol basınından sürpriz iddia: Erling Haaland Real Madrid'i seçti

Avrupa'nın birçok dev kulübünün transfer listesinde ilk sırada yer alan Norveçli golcünün Real Madrid forması giymek istediği öne sürüldü.

Menajeri ve babası aracılığıyla geçtiğimiz haftadan bu yana birçok dev kulüple masaya oturan Erling Haaland'ın, gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği sorusu Avrupa futbolunun gündemini oluşturmaya devam ederken, İspanyol basınından AS, Norveçli oyuncunun geleceğine ilişkin sürpriz bir iddiada bulundu.

Haaland Real Madrid'i seçti

AS'ta yer alan habere göre Barcelona, Manchester United, Manchester City, Chelsea ve Liverpool'un tekliflerine rağmen tercihini Real Madrid'den yana kullanan Haaland, gelecek sezon Real Madrid formasını giymek istiyor.

Buna rağmen İspanyol ekibi diğer devlerle bir transfer yarışına girmeye sıcak bakmıyor.

Real Madrid beklemede

Real Madrid yönetiminin Haaland için Dortmund'un kapısını çalmadan önce oyuncunun Alman ekibinden ayrılma niyetini dile getirmesini talep ettiği öne sürüldü.

Haaland'ın bu talebinin ellerini güçlendireceğine inanan Real Madrid yönetimi böylece talep edilen 154 milyon sterlinlik bonserviste indirime gitmeyi planlıyor.

Dortmund bırakmak istemiyor

20 yaşındaki golcü için ortaya atılan tüm bu iddialara rağmen Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc hafta içinde yaptığı açıklamada Haaland'ı bırakmak istemediklerini söylemişti:

"Haaland'ın menajeri Mino Raiola ile konuştuk ve niyetimizi açık bir şekilde ifade ettik. Haaland ile ilgili uzun vadeli planlarımız var.

"Söylentilerle ilgilenmemizi gerektiren bir durum yok. Haaland'ın uzun yıllar boyunca Dortmund forması giyeceğini düşünüyorum"