Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga, dün cumartesi kraliyet ekibi ile Fiorentina'yı karşı karşıya getiren ve Avusturya'nın Klagenfurt şehrinde 2-2'lik golcü beraberlikle sonuçlanan hazırlık maçında ikna edici bir performans sergilemekte başarısız oldu; Portekizli teknik direktör José Mourinho yönetiminde 90 dakika boyunca ilk 11'de forma giymesine rağmen.

İspanyol basını 23 yaşındaki oyuncunun performansına sert bir saldırı başlattı. "Cadena Ser" radyosu onu "Real Madrid'in en zayıf halkası" olarak nitelendirirken, "As" gazetesinden gazeteci Tomás Roncero değerlendirmesinde daha da acımasızdı ve Camavinga'nın "geçen hayal kırıklığı yaratan sezonunda olduğu gibi hâlâ istikrarsız, dikkati dağınık ve kırılgan" olduğunu savundu. Alaycı bir tonla şunu ekledi: "Yükselen bir yıldız olan çok yönlü Fransız oyuncu artık tamamen bir başarısızlığa dönüştü."

Eski Rennes oyuncusu, maça tam olarak katılıp bir asist yapmasına rağmen, birçok temel yıldızın yokluğunu maçın gidişatını gerçek anlamda etkilemek ve orta sahaya hâkim olmak için değerlendiremedi.

Dahası, "Marca" gazetesinin aktardığına göre, yeni forvet Espai'ye takımdaki ilk golünü armağan edecek altın bir fırsatı kaçırdı; net bir pozisyonda "onu görmedi ya da topu ona pas vermek istemedi." Aynı gazete, Mourinho'nun önümüzdeki maçlarda onu yedek olarak sahaya sürmekle yetineceğini öngördü.

Roncero, oyuncunun seviyesindeki düşüşten duyduğu hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: "Gelişmiyor ve takımın orta sahasına hiçbir şey katmıyor." Bu, kraliyet kulübünde geçirdiği yıllara rağmen teknik kabiliyetlerindeki gelişimin durduğuna açık bir işaretti.

Bu sönük performans, Camavinga'nın hayal kırıklığı yaratan 2025-2026 sezonunda başlayan sıkıntılarının bir devamını temsil ediyor. Söz konusu sezon, Fransız teknik direktör Didier Deschamps'ın Dünya Kupası kadrosundan dikkat çekici bir şekilde çıkarılmasına da tanıklık etmişti. Bu durum, onu Avrupa'nın en dikkat çekici genç yeteneklerinden biri yapan eski seviyesini geri kazanma kabiliyeti üzerine ciddi soru işaretleri doğuruyor.

Bu bariz düşüş göz önüne alındığında, bazı İspanyol basın raporları, özellikle Real Madrid'in orta sahasının yıldızlarla dolup taşması ve takımın beklenen gelişimi gösteremeyen oyunculardan mali getiri elde etme ihtiyacı çerçevesinde, "Premier Lig'den gelecek iyi bir teklifin" Santiago Bernabéu'dan ayrılış zamanına işaret edebileceğini ima etti.