Shane Kluivert, cuma günü Barcelona formasıyla resmi olmayan ilk maçına çıktı ve burada son derece olumlu bir izlenim bıraktı. Patrick Kluivert’in 18 yaşındaki oğlu, CE Europa karşısında 4-1 kazanılan hazırlık maçında doğrudan bir asist yaptı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında teknik direktör Hansi Flick, Kluivert’i kadroya dahil etmeye karar verdi. Genç hücum oyuncusu, Barcelona’nın altyapı takımlarında çok sayıda güzel iş ortaya koymuştu ve tatilden henüz dönmeyen birçok milli oyuncu varken bu dönem, Kluivert’in takıma katılması için ideal bir fırsattı.

Mundo Deportivo, Kluivert’in performansı konusunda övgü dolu ifadeler kullandı. “Bu, Shane Kluivert için ilk gerçek testti ve o da bunu başarıyla geçti. Hansi Flick yönetiminde ilk 11’de sahaya çıkan Hollandalı kanat oyuncusu, sol kanattan yaptığı isabetli ortayla Héctor Fort’un Barcelona’nın ikinci golünü kafa vuruşuyla atmasını sağladı.”

“90 dakikanın tamamında oynamamış olsa da, sahada kaldığı süre son derece olumlu bir izlenim bırakması için yeterliydi. Bu da Flick’in onu hazırlık döneminde A takıma alma kararının ne kadar yerinde olduğunu doğruluyor” denildi.

Gazete, Kluivert’i kulübün altyapısından çıkan en büyük yeteneklerden biri olarak da nitelendiriyor. İspanya’da onun önünde çok büyük bir gelecek olduğuna inanılıyor.

“Kanatta savunmacıları geçme becerisi, oyun görüşü ve hücum hattındaki her pozisyonda oynayabilmesini sağlayan çok yönlülüğü, onu La Masia’nın en umut verici yeteneklerinden biri haline getirdi. Kulüp de potansiyelinin farkında olarak geçen nisan ayında sözleşmesini 2028’e kadar uzattı; bu da şaşırtıcı olmayan bir adımdı.”

Kluivert, şimdilik Barcelona’da forma giyen tek Hollandalı olacak. Bu hafta, Frenkie de Jong’un bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. De Jong, Dünya Kupası’ndan bir diz sakatlığıyla döndü.