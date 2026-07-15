İspanyol medyası, Dünya Kupası yarı finalinde Fransa’ya karşı neredeyse hiç zorlanmadan elde edilen galibiyetin ardından coşku dolu. Teknik direktör Luis de la Fuente’nin takım, Les Bleus’u kolayca alt etti ve Mikel Oyarzabal ile Pedro Porro’nun golleriyle 0-2 kazandı.

İspanya’nın en büyük ve en etkili spor medyası olan Marca, La Roja’nın “unutulmaz bir futbol şovu” sergilediğini yazıyor. “İspanya milli takımı, ikinci Dünya Kupası finaline ulaşmak için Prado ve Louvre’un kapılarını araladı.”

“Maç afişlerinde, Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé ve Bradley Barcola’dan oluşan, Champs-Élysées’i andıran bir dizilişle sahneye çıkan Fransız dörtlüsü yer alıyordu. Coşku ise İspanyollara aitti. Yenilgiye uğrayan ve şaşkına dönen Fransa, yalnızca Mbappé’nin ara sıra yaptığı birebir ataklarda tehlike yaratabildi.”

Madridli yayın organı, Rodri’yi maçın en parlayan ismi olarak gösteriyor. Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Fabián Ruiz ve Dani Olmo da övgü alıyor.

Sonuncusu, Katalan Diario Sport gazetesi tarafından da övgüyle bahsediliyor. “Olmo, yeteneğini, zekasını ve kişiliğini bir kez daha sergiledi. Dahası: Neden Dünya Kupası’nın En İyi Oyuncusu unvanının en büyük adaylarından biri olduğunu gösterdi. İspanya Dünya Kupası’nı kazanırsa, bunun büyük bir kısmı onun sayesinde olacaktır.” Olmo bu Dünya Kupası’nda iki asist yaptı, ancak henüz gol atamadı.

Mundo Deportivo, Iker Casillas, Sergio Ramos, Carles Puyol ve Xavi olmak üzere 2010 Dünya Kupası’nın dört efsanesini VIP locada gördü. “Vicente del Bosque’nin o takımı muhteşem futbol oynadı, ancak bu takımın muhteşem Fransız takımını aşağılama şekli tarihi bir olaydı. İspanya, topu bir an bile elinden bırakmadı.”

AS’ye göre İspanya’nın kendini aşması zor olacak. “Bu, dünyadaki her takım için bir ders. Daha iyi oynamak, bu rakibin yeteneğine sahip bir canavarı evcilleştirmek, Mbappé, Olise veya Dembélé gibi devleri alt etmek zor. La Roja tüm bunları başardı ve önümüzdeki hafta Pazar günü New York/New Jersey’de final maçına çıkacak. İkinci yıldız, o mucize, bir adım daha yaklaştı.”