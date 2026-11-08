Frenkie de Jong, FC Barcelona'nın pazar akşamı Atlético Madrid'i 1-2 mağlup ettiği maçtaki performansıyla İspanyol basınını etkiledi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan orta saha oyuncusu, ikinci yarıda kariyerinde ilk kez sağ bekte oynadı. Hollandalı futbolcu bu sınavı başarıyla geçti ve övgü dolu değerlendirmeler aldı.

Teknik direktör Hansi Flick, sağ bekte sürpriz bir kararla Brian Fariñas'ı görevlendirirken orta sahada Marc Bernal'i tercih etti. Giuliano Simeone'nin Atlético'yu öne geçirdiği zorlu ilk yarının ardından Alman teknik adam değişikliğe gitti. De Jong, devre arasında Fariñas'ın yerine oyuna girdi ve 46. dakikadan itibaren sağ bekte görev yaptı.

Bu pozisyon değişikliği son derece iyi sonuç verdi, değerlendirmesinde bulunan ElDesmarque, De Jong'a 8 puan verdi ve oyuncunun sağ bekte de üst düzey bir performans sergilediğini belirtti. İspanyol yayın kuruluşuna göre De Jong, hem savunmada hem de orta sahada güven verdi ve geri dönüşte önemli rol oynadı.

De Jong'a 7 puan veren El Nacional da oyuncunun performansından övgüyle söz etti. Katalan yayın kuruluşu, onu "düzenli" olarak nitelendirirken kendisinden isteneni eksiksiz yaptığını vurguladı: Topu az kaybetti ve oyuna sakinlik getirdi. Yayın kuruluşuna göre orta sahaya döndüğünde de aynı seviyeyi korudu.

De Jong, Cadena SER tarafından da beğeni topladı. İspanyol yayın kuruluşu, Hollandalı futbolcunun harika bir maç çıkardığını belirterek "Hollandalıdan müthiş bir maç" diye yazdı. De Jong'un sakatlıktan dönüşünden bu yana taraftarlardan giderek daha fazla takdir gördüğü de vurgulandı.

Mundo Deportivo ise özellikle De Jong'un Flick'in takımındaki joker rolüne dikkat çekti. Spor gazetesine göre oyuncu, her iki pozisyonda da değerini kanıtladı ve Barcelona öne geçtikten sonra topa sahip olmasında önemli rol oynadı. Böylece Hollandalı futbolcu, takımının maçın kontrolünü elinde tutmasına yardımcı oldu.

De Jong bu dikkat çekici performansı, Barcelona'nın geriden gelerek kazandığı maçta sergiledi. Fermín López, devre arasından hemen önce eşitliği sağladı ve 66. dakikada Lamine Yamal'ın pasıyla 1-2'lik skoru getiren golü de attı. De Jong o sırada hâlâ sağ bekte oynuyordu ve 74. dakikaya kadar bu pozisyonda kaldı. Ardından eski Ajax oyuncusu, orta sahadaki alışık olduğu yerine geçti.