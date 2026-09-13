İspanyol analistten Mourinho'yu şoke eden sözler: Real Madrid futbol oynamıyor

Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup ederek La Liga'da galibiyet yoluna geri döndü.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, karşılaşmanın birçok anında üstünlüğü elinde tuttu ve erken hataları da değerlendirerek ilk yarıyı 3-0 önde tamamlamasının ardından sonucu neredeyse garantiledi.

Ancak devre arasının Real Madrid'e hiç fayda sağlamadığı görüldü. İkinci yarıya kötü başlayan Madrid ekibinin bu durumundan yararlanan Rayo Vallecano farkı azalttı; hatta Madrid takımı birçok dakika boyunca topu rakibe kaptırdı. Galibiyete rağmen bu durum bazı yorumcuların beğenisini kazanmadı.

Maç, Real Madrid'in %56 topla oynamasıyla birlikte 4-1'lik galibiyetle sonuçlanmış olsa da, Rayo Vallecano endişe yaratmayı başardı.

Cadena Cope radyosunda yorumcu Poli Rincon bu noktanın altını çizdi, hatta bu duruma öfkeli göründü.

Sport gazetesi, Rincon'un açıklamalarını yayımladı. Rincon şöyle konuştu: "Mourinho takımın 64. dakikada çöktüğünü ve Rayo Vallecano'nun daha önce Inter Milan'ın yaptığı gibi kontrolü ele geçirdiğini görüyor."

Şunları ekledi: "Real Madrid futbol oynamıyor, Mourinho da futbol oynamak istemiyor."

Poli Rincon şu ifadeleri kullandı: "Mourinho topa sahip olmak istemiyor. Bu benim hoşuma gitmiyor. Maçı kazanacağız ve sonuçların taraftarı olacağız, ama gördüğüm şey hoşuma gitmiyor."

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