İspanya’nın Avrupa Şampiyonası'ndaki yarı final karnesi dört dörtlük

Euro 2020’de son dörtte eşleşen İspanya ile İtalya’nın turnuvadaki yarı final performansları göz kamaştırıyor.

Avrupa Şampiyonaları’nda dört kez yarı final oynayan İspanya, her defasında finale yükselmeyi başardı.

1964’te Macaristan’ı (2-1), 1984’te Danimarka’yı (1-1, penaltılarla), 2008’de Rusya’yı (4-1) ve 2012’de Portekiz’i (0-0, penaltılarla) eleyen İspanya, dört finalin üçünde kupayı kaldıran taraftı.

Matadorlar yalnızca 1984 finalinde sahadan boynu bükük ayrıldı. Michel Platini’nin frikik golüne engel olamayan İspanya, Fransa’ya 2-0 kaybetmişti.

İtalya tek fire verdi

İtalya da Avrupa Şampiyonası yarı finalinde tıpkı rakibi gibi dört kez boy gösterdi. Gök mavililer yarı finallerde dörtte üç yaptı.

1968’te Sovyetler Birliği ile karşılaşan İtalya, normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçı para atışıyla kazanarak finale yükseldi. O dönemde beraberliği bozmak için seri penaltı atışlarına başvurulmuyordu.

1988’de Sovyetler Birliği’ne 2-0 kaybeden İtalya, 2000’de ev sahibi Hollanda’yı penaltılarla geçti. 2012’de ise Almanya’yı Balotelli’nin yıldızlaştığı maçta 2-0 mağlup etmişlerdi.

İtalya turnuvadaki tek şampiyonluğunu ise 1968’de Yugoslavya’yı yenerek kazandı.

Aralarındaki maçlar

İki ülke Avrupa Şampiyonaları'nda altı kez karşılaştı. İtalya iki, İspanya bir galibiyet alırken, üç maç beraberlikle sonuçlandı. Bu altı maçın üçü grup aşamasında, ikisi çeyrek finalde, biri ise finalde oynandı. İspanya ile İtalya kozlarını ilk kez yarı finalde paylaşacak.

Skor Tur Tarih İspanya 0-0 İtalya Grup aşaması 1980 İspanya 0-1 İtalya Grup aşaması 1988 İspanya 0-0 İtalya (penaltılarla İspanya 4-2 kazandı) Çeyrek final 2008 İspanya 1-1 İtalya Grup aşaması 2012 İspanya 4-0 İtalya Final 2012 İspanya 0-2 İtalya Son 16 2016

Muhtemel 11’ler

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

İspanya: Unai Simón; Azpilicueta, García, Laporte, Alba; Koke, Busquets, Pedri; Moreno, Morata, Olmo

Wembley Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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