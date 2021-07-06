İspanya’nın Avrupa Şampiyonası'ndaki yarı final karnesi dört dörtlük
Avrupa Şampiyonaları’nda dört kez yarı final oynayan İspanya, her defasında finale yükselmeyi başardı.
1964’te Macaristan’ı (2-1), 1984’te Danimarka’yı (1-1, penaltılarla), 2008’de Rusya’yı (4-1) ve 2012’de Portekiz’i (0-0, penaltılarla) eleyen İspanya, dört finalin üçünde kupayı kaldıran taraftı.
Matadorlar yalnızca 1984 finalinde sahadan boynu bükük ayrıldı. Michel Platini’nin frikik golüne engel olamayan İspanya, Fransa’ya 2-0 kaybetmişti.
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İtalya tek fire verdi
İtalya da Avrupa Şampiyonası yarı finalinde tıpkı rakibi gibi dört kez boy gösterdi. Gök mavililer yarı finallerde dörtte üç yaptı.
1968’te Sovyetler Birliği ile karşılaşan İtalya, normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçı para atışıyla kazanarak finale yükseldi. O dönemde beraberliği bozmak için seri penaltı atışlarına başvurulmuyordu.
1988’de Sovyetler Birliği’ne 2-0 kaybeden İtalya, 2000’de ev sahibi Hollanda’yı penaltılarla geçti. 2012’de ise Almanya’yı Balotelli’nin yıldızlaştığı maçta 2-0 mağlup etmişlerdi.
İtalya turnuvadaki tek şampiyonluğunu ise 1968’de Yugoslavya’yı yenerek kazandı.
Aralarındaki maçlar
İki ülke Avrupa Şampiyonaları'nda altı kez karşılaştı. İtalya iki, İspanya bir galibiyet alırken, üç maç beraberlikle sonuçlandı. Bu altı maçın üçü grup aşamasında, ikisi çeyrek finalde, biri ise finalde oynandı. İspanya ile İtalya kozlarını ilk kez yarı finalde paylaşacak.
|Skor
|Tur
|Tarih
|İspanya 0-0 İtalya
|Grup aşaması
|1980
|İspanya 0-1 İtalya
|Grup aşaması
|1988
|İspanya 0-0 İtalya (penaltılarla İspanya 4-2 kazandı)
|Çeyrek final
|2008
|İspanya 1-1 İtalya
|Grup aşaması
|2012
|İspanya 4-0 İtalya
|Final
|2012
|İspanya 0-2 İtalya
|Son 16
|2016
Muhtemel 11’ler
İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne
İspanya: Unai Simón; Azpilicueta, García, Laporte, Alba; Koke, Busquets, Pedri; Moreno, Morata, Olmo
Wembley Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de TRT 1'den canlı yayınlanacak.
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