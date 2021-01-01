İspanya'dan sürpriz iddia: Fenerbahçe Marcelo'yu transfer etmek istiyor

İspanyol basını sarı-lacivertli takımın Real Madrid'in efsane oyuncusuyla ilgilendiğini öne sürdü.

Yeni sezon öncesinde teknik direktör belirsizliği süren Fenerbahçe buna rağmen transfer çalışmalarını sürdürürken, İspanya'dan gelen sürpriz iddia sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Mundo Deportivo Fenerbahçe'nin Real Madrid'de son dönemde gözden düşen efsane sol bek Marcelo'yu kadrosuna dahil etmek istediğini öne sürdü.

Brezilyalı yıldızın Real Madrid'den ayrılma kararı alması halinde önünde birçok seçenek olduğu belirtilen haberde bu seçeneklerin sonuncusunun Fenerbahçe olduğunu belirtti. Marcelo'nun 2022'ye dek süren kontratı ise şimdilik Finansal Fair Play anlaşması bulunan Fenerbahçe için bu transferin önündeki en büyük engel.

Yeni teknik direktörü bekliyor

Bu sezon zaman zaman Real Madrid yönetimiyle zaman zaman da Zinedine Zidane ile problemler yaşayan 33 yaşındaki Marcelo takımıyla 16 La Liga maçına çıkmıştı. Son iki sezonda oynadığı maç sayısı bir hayli azalan Marcelo, 2018'den bu yana formasını giymediği Brezilya Milli Takımı ile şu ana dek 58 maça çıktı.

Real Madrid ile kontratı 2022 yazında bitecek olan Marcelo'nun bu tarihten sonra kulüpten ayrılıp, serbest oyuncu statüsünün getireceği imza parası avantajıyla takımdan ayrılması beklense de Real Madrid'in yeni teknik direktörünün 33 yaşındaki oyuncuya ilişkin olarak vereceği karar, bu süreci hızlandıran faktör olabilir.

Beckham ile buluşabilir

Marcelo için bir diğer iddia ise Sport gazetesinden geldi.

Real Madrid'in net maaşı 11.7 milyon euro olan yıldız oyuncuyu göndermek için Gareth Bale'in Tottenham'a transferinde olduğu gibi maaşının bir kısmını ödeyebileceği belirtilirken, Fenerbahçe'nin yanı sıra Marcelo'nun eski takım arkadaşı David Beckham'ın sahibi olduğu MLS takımı Inter Miami'nin de bu transfer için istekli olduğu vurgulandı.

Sport'ta yer alan habere göre Marcelo Fenerbahçe'de oynamaya pek sıcak bakmazken, Inter Miami ise oyuncunun maaşını karşılaşmakta güçlük çekiyor.

Editör yorumu

Futbol tarihinin en iyi sol beki olarak kabul edilen Roberto Carlos, Real Madrid ile kontratını sonlandırıp, yerini genç Marcelo'ya bırakarak Fenerbahçe'ye geldiğinde 34 yaşındaydı.

Carlos'tan bayrağı devralan Marcelo da İspanyol ekibindeki kontratını sonlandırdığında 34 yaşında olacak ve Caner Erkin'in sözleşmesinin de 2022 yazında biteceğini düşünürsek, tarih tekerrür edebilir.

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