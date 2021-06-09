İspanya'da Busquets'in ardından Llorente de Covid-19'a yakalandı
Diego Llorente, Euro 2020’ye sayılı günler kala, İspanya milli takımında Covid-19 testi pozitif çıkan ikinci isim oldu.
Leeds forması giyen savunma oyuncusu, milli takım kampını sağlık protokollerine uygun bir şekilde terketti.
İki gün önce, Barcelona’da top koşturan Sergio Busquets’in Covid-19’a yakalandığı duyurulmuştu.
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Yeni vakalar görülebilir
Euro 2020’deki ilk maçını Pazartesi günü İsveç ile oynayacak olan İspanya’da, koronavirüs vakalarının artmasından endişe ediliyor.
Llorente’nin test sonuçları açıklanmadan önce basına konuşan İspanya Futbol Federasyonu başkanı Luis Rubiales, kamptaki pozitif vaka sayısının artma olasılığından bahsetmişti.
Takip eden saatlerde yapılan açıklamada, "Milli takımın kamp yaptığı Las Rozas’ta gerçekleştirilen testlerde, Diego Llorente’nin Covid-19 pozitif olduğu tespit edilmiştir" ifadesine yer verildi.
İspanya'ya takviye kuvvet
Busquets Covid-19’a yakalandığından bu yana İspanya milli takımına toplu bir şekilde izolasyon uygulanıyor. Ayrıca beş yeni oyuncu, takımın geri kalanından ayrı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Rodrigo Moreno, Pablo Fornals, Carlos Soler, Brais Mendez ve Raul Albiol, ihtiyaç duyulması halinde İspanya’nın takviye gücü olacak.
A takım oyuncularının izolasyonda olması nedeniyle, İspanya Salı günü Litvanya ile oynadığı hazırlık maçına U21 oyuncularından oluşan bir kadroyla çıktı. İspanya buna rağmen maçı 4-0 kazanmayı başardı.
Matadorlar'ın Euro 2020’deki ilk rakibi İsveç’te de; Dejan Kulusevski’nin ve Mattias Svanberg’in koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.
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