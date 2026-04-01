İspanya zirvede... Fas ise Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali en yüksek 11. aday

2026 Dünya Kupası'nın başlamasına 3 aydan az bir süre kala, İspanya milli takımı şampiyonluk için en güçlü adaylar listesinin başında yer alıyor.

Bu sonuç, "The Athletic" sitesinin yayınladığı ve gelecek turnuvaya katılacak 48 milli takımın şansını değerlendiren sıralamaya göre ortaya çıktı.

Arjantin milli takımı ikinci sırada yer alırken, onu üçüncü sırada Fransa, dördüncü sırada Brezilya ve beşinci sırada Hollanda takip etti. Liste, Avrupa ve Güney Amerika'nın büyük takımları arasında yoğun bir rekabete sahne oldu.

Arap ve Afrika takımları arasında ise Fas, büyük takımları geride bırakarak güçlü bir rekabetin en önemli adaylarından biri olarak 11. sırada yer aldı. Mısır 15. sırada yer alırken, onun önünde Senegal yer aldı ve Cezayir 27. sırada yer aldı.

Suudi Arabistan milli takımı 32. sırada yer alırken, Tunus milli takımı 36. sırada yer aldı. Katar milli takımı 38. sırada, Ürdün 41. sırada ve Irak milli takımı ise 46. sırada yer aldı.

Bu sıralama, turnuva başlamadan önce takımların gücüne ilişkin erken tahminleri yansıtıyor. Özellikle seviyelerin birbirine yakın olması ve birçok takımın beklentilerinin yüksek olması nedeniyle, önümüzdeki günlerde sıralamayı değiştirebilecek gelişmelerin merakla bekleniyor.