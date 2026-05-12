İspanya - Yeşil Burun Adaları maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Mercedes-Benz Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

2010 şampiyonu İspanya, 15 Haziran'da zayıf rakibi Yeşil Burun Adaları ile 2026 Dünya Kupası elemelerine başlayacak.

La Roja, birkaç yıllık geçiş döneminin ardından dünya sıralamasında yeniden zirveye çıktı ve bu turnuvaya favorilerden biri olarak giriyor. Gençlik, tecrübe ve tanınmış isimlerin bir karışımına sahip olan Luis de la Fuente'nin takımı, ABD'de turnuvanın son aşamalarına kadar gitmesi bekleniyor. 18 yaşındaki Lamine Yamal ve şu anda 23 yaşında olan Barcelona takım arkadaşı Pedri, İspanya'nın şansında kilit rol oynayacak.

Öte yandan, Yeşil Burun Adaları dünya sahnesine ilk kez çıkacak. Takım, spot ışıklarının tadını çıkarmak için efsanevi kaptanı ve tüm zamanların en golcü oyuncusu Ryan Mendes'e büyük ölçüde güvenecek.

GOAL, İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı için bilet satın alma, bilet fiyatları ve stadyumla ilgili temel bilgiler dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman?

İspanya'nın 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Biletler 15 Haziran 2026 İspanya - Yeşil Burun Adaları Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Bilet 21 Haziran 2026 İspanya - Suudi Arabistan Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Bilet 26 Haziran 2026 Uruguay - İspanya Estadio Akron, Zapopan Bilet

Yeşil Burun Adaları 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Biletler 15 Haziran 2026 İspanya - Yeşil Burun Adaları Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Bilet 21 Haziran 2025 Uruguay - Yeşil Burun Adaları Hard Rock Stadyumu, Miami Bilet 26 Haziran 2026 Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan NRG Stadyumu, Houston Bilet

İspanya - Yeşil Burun Adaları maç biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletlerin sayısı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının güncel durumu şu şekildedir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlıdır. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

İspanya - Yeşil Burun Adaları maçının biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Atlanta'daki İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı için, giriş seviyesi fiyatlar şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en büyük cazibe kaynağıdır. Ev sahibi ülke, grubun kaderini belirleyecek son maçta sahaya çıkacağından, talebin açılış turunun en yüksek seviyelerinde olması bekleniyor.

Şu anda, en ucuz biletler stadyumun üst katlarında yaklaşık 400 ila 550 dolar arasında satılmaktadır.

Fiyatların dağılımı şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Sınıf): 400 $ - 750 $

Kategori 2 (Orta Seviye): 800 $ - 1.300 $

Kategori 1 (Alt Kademe/Yan Hat): 1.500 $ - 3.500 $

Konukseverlik/VIP: 4.000 $+

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Atlanta, dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri ve ev sahibi takımın ana merkezi olduğu için, yerel talebin son derece yüksek olması beklenmektedir. Bu önemli karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erkenden temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

İspanya - Yeşil Burun Adaları karşılaştırmalı maç sonuçları

Mercedes-Benz Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Mercedes-Benz Stadyumu, Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde yer almaktadır ve 2026 Dünya Kupası'nın en teknolojik olarak gelişmiş mekanlarından biri olmaya adaydır; hatta turnuvanın yarı finallerinden birine ev sahipliği yapacaktır.

Çarpıcı "fırıldak" şeklindeki açılır kapanır çatısı ve devasa 360 derecelik "Halo Board" video ekranıyla tanınan stadyum, hem Amerikan futbolu hem de profesyonel futbol maçlarına ev sahipliği yapmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Dünya Kupası için stadyum, normalde kullanılan suni çimin yerine, turnuva için özel olarak yetiştirilmiş son teknoloji ürünü bir doğal çim sistemi kuracak. 70.000 kişi kapasiteli stadyum, devasa güneş panelleri ve yağmur suyu toplama sistemleriyle Kuzey Amerika’da LEED Platin sertifikasını alan ilk profesyonel spor stadyumu olmuştur.

Stadyumda toplam sekiz maç oynanacak.