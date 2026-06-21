İspanya yeni bir kabusun habercisi... Suudi Arabistan, Almanya'nın tarihsel hayaletine karşı direnebilecek mi?

İspanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Suudi Arabistan Milli Takımı ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında tam bir hakimiyet kurdu ve maçı 3-0 önde tamamladı.

"La Roja", iki takım arasındaki büyük teknik farklardan yararlanarak maçın başlangıç düdüğünden itibaren güçlü bir giriş yaptı ve top hakimiyeti ile yüksek pres üzerine kurulu alışılagelmiş oyun stilini başarıyla uyguladı. Suudi Arabistan milli takımı ise topu ileriye taşımakta ve İspanya kalesini tehdit edecek organize ataklar kurmakta zorlandı.

İlk yarı istatistikleri, İspanya’nın her alanda ezici üstünlüğünü ortaya koydu. Top hakimiyeti oranı %74’e ulaşırken, Suudi Arabistan milli takımı sadece %26’da kaldı. Bu sırada “El Matador” oyuncuları orta sahayı kontrol altına aldı ve “Yeşiller”in topu uzun süre elinde tutmasını engelledi.

İspanya’nın üstünlüğü sadece top hakimiyetiyle sınırlı kalmadı; Avrupa ekibinin oyuncuları ilk 45 dakika boyunca 17 şut çekti ve bunların 6’sı direkler ve üst direk arasına isabet ederken, Suudi Arabistan milli takımı ise ilk yarı boyunca tek bir şut bile çekemedi.

Ayrıca, beklenen gol verileri de iki takım arasındaki farkın büyüklüğünü ortaya koydu; İspanya’nın beklenen gol değeri 1,83’e ulaşırken, Suudi Arabistan’ınki sadece 0,01 oldu. Bu durum, Suudi takımının hücumda neredeyse hiç tehlike yaratamadığını yansıtıyor.

Bu senaryo, 2002 Güney Kore-Japonya Dünya Kupası’ndaki anıları akıllara getirdi. O turnuvada Suudi Arabistan Milli Takımı, Dünya Kupası tarihinin en ağır yenilgilerinden birinde Almanya’ya 8-0’lık tarihi bir mağlubiyet yaşamıştı.

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Suudi taraftarlar, özellikle İspanya’nın yoğun baskısının devam etmesi ve Suudi milli takımının ilk turda Uruguay karşısında sergilediği performansın çok uzağında bir görüntü vermesi nedeniyle benzer bir senaryonun tekrarlanmasından korkuyor. Suudi milli takımı, Uruguay ile 1-1 berabere kalarak değerli bir puan almayı başarmıştı.

İspanya milli takımı, ilk turdaki tökezlemesinin ardından maça açıkça güçlü bir mesaj verme niyetiyle girmiş görünüyor. Oyuncuları, büyük bir hücum hırsı ve topu hızlı aktarma becerisi sergilerken, boşlukları da mükemmel bir şekilde değerlendirdiler; bu da Suudi savunma hattına birçok sorun çıkardı.

Buna karşılık Suudi Arabistan milli takımı, şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından birine karşı daha fazla gol yememek için, ister savunma düzenini iyileştirerek ister topu elinde tutmaya çalışarak ve maruz kaldığı sürekli baskıyı azaltarak, ikinci yarıda farklı bir tepki vermesi gerekecek.

İspanya üstünlüğünü sürdürmeye çalışırken, Suudi Arabistan ise 2026 Dünya Kupası’nda şu ana kadar “Yeşiller” için son derece zorlu bir sınava dönüşen bu karşılaşmadan en az zararla çıkmaya çalışırken, tüm gözler kalan 45 dakikanın nasıl sonuçlanacağına çevrilmiş durumda.