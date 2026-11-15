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İngiltere kaptanı Harry Kane, İspanya'daki Uluslar Ligi maçında Üç Aslan'ın 1-0'lık üstünlüğünü penaltıdan attığı golle sağladı ve böylece çok eski bir rekoru egale etti.

Bu deplasman golüyle 33 yaşındaki Kane, İngiltere millî takımı tarihinde üst üste yedi deplasman maçında en az bir gol atan ikinci oyuncu oldu.

Daha önce bunu yalnızca Tom Finney başarmıştı. Eski hücum oyuncusu, Eylül 1946 ile Mayıs 1948 arasında bu seriyi yakalamıştı.

Kane için özel anlarla dolu günler hız kesmeden sürüyor. Bayern forveti, kısa süre önce Londra'daki Wembley Stadyumu'nda Hırvatlara karşı alınan 2-1'lik galibiyetten önce, İngiliz tahtının varisi Prens William ve efsane kaleci Peter Shilton'ın da katıldığı törende Ballon d'Or'u kazanması nedeniyle gecikmeli olarak onurlandırıldı. Tribünlerdeki taraftarlar da bunu büyük bir koreografiyle kutladı.

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Kane'in dünyanın en iyi futbolcusu seçilmesi, İngiliz futbolunun uzun süren ödül hasretini sona erdirdi. Golcü oyuncudan önce bu ödülü futbolun doğduğu ülkeye getiren son isim, 2001'de Michael Owen olmuştu.

Getty Images

İngiltere formasıyla en fazla millî maça çıkan oyuncu: Rekortmen Harry Kane kimi geride bıraktı?

Kane, Hırvatlara karşı oynayarak Üç Aslan formasıyla 126. millî maçına çıktı ve rekoru onlarca yıldır elinde tutan Shilton'ı geride bıraktı. Kane maçın ardından, "Bence bu, kariyerimin en büyük dönüm noktalarından biri" dedi.

Ballon d'Or kazanan Kane'i hem ülkesindeki hem de uluslararası basın övgüyle karşıladı. Daily Mail şöyle yazdı: "Kane, tarihin en öldürücü forvetlerinden biri olduğu için futbolun onur listesinde yer almayı hak ediyor. Gösterdiği alçakgönüllülük ve kendini sürekli geliştirmeye olan bağlılığı nedeniyle de orada yer almayı hak ediyor." İsviçre gazetesi Blick ise "Ne zaman şövalye ilan edilecek?" diye sordu.