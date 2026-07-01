İspanya’ya Fas usulü bir tokat… İbrahim Díaz’ın Atlas Kaplanları ile gerçekleştirdiği mucizevi başarı

İspanyol bir gazete, bugün Çarşamba günü, Real Madrid’in yıldızı İbrahim Díaz’ın, Atlas Aslanları’nı temsil etme kararından bu yana Fas milli takımıyla elde ettiği başarılara övgüde bulundu.

"AS" gazetesi, Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) aksi yönde bir karar verene kadar - Senegal'in Fas'ın son Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasına ilişkin karara yaptığı itiraz halen incelenmekte - İbrahim Díaz'ın İspanya yerine Atlas Aslanları'nı temsil etmeyi seçmesinden bu yana yenilgisiz kaldığını belirtti.

Yaklaşık iki yıldır süren bu müjdeli haberler, başarılar ve sevinç dolu dönem... Bu parlak dönem, Fas'ı dünya futbol haritasına resmen yerleştirdi ve ülkeyi mevcut Dünya Kupası ile gelecek turnuvalarda büyük başarılar elde etmenin en önemli adaylarından biri haline getirdi.

Ibrahim, bu projenin gerçek yıldızı... Hollanda karşısında Fas milli takımıyla 30. maçına çıkan İbrahim, Aslanlar'ın yenilgiyi kabul etmemesini sağladı; İssa Diop'un attığı beraberlik golüyle maç uzatmalara gitti ve ardından penaltı atışlarında tarihi bir tur atlama başarısı elde edildi.

İbrahim’in Fas milli takımıyla oynadığı 30 maçta 25 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti; hiç mağlup olmadı.

Mart 2024’te Angola’ya karşı oynanan maçta Fas milli takımına katıldığından beri, Malaga doğumlu oyuncunun rolü giderek arttı ve sonunda takımın gerçek kaptanı haline geldi (gazeteye göre). Sayısal katkısı temel öneme sahip olsa da, sakinliği ve rekabetçi ruhu da en az bunun kadar önemlidir.

Bu durum özellikle Afrika Uluslar Kupası’nda dikkat çekti; 7 maçta 5 gol attı, ilk beş maçın her birinde birer gol kaydetti. Senegal karşısında yaşananlara rağmen – final maçında kaçırdığı penaltı da dahil olmak üzere – daha sonra kazanılan şampiyonluk, onu o turnuvanın en iyi Faslı oyuncusu yaptı ve diğerlerinden büyük bir farkla öne çıktı.

Atlas Aslanları, ilk turda Mali ile oynadıkları bir maç ve yarı finalde Nijerya ile oynadıkları, berabere biten ve penaltı atışlarıyla sonuçlanan bir maç dışında tüm maçlarını kazandı.

İbrahim, Dünya Kupası’nda parlamaya devam ediyor… Brezilya milli takımı açılış maçında Fas’ı yenemedi; daha sonra İskoçya ve Haiti de aynı kaderi paylaştı.

Son 32 turu maçının son derece zorlu geçmesi bekleniyordu ve gerçekten de öyle oldu, ancak Fas galip geldi ve son 16 turunda Kanada ile karşılaşacak.

İbrahim dikkat çekici performansını sürdürüyor: Dört maçta ilk 11’de yer aldı, iki kritik asist yaptı ve tabii ki hiç mağlup olmadı… Bu, onun alışılagelmiş performansı.