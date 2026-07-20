Arjantin Milli Takımı kaptanı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya Milli Takımı’na tek gol farkla yenilmesinin ardından, ülkesinin taraftarlarına hitaben yazdığı dokunaklı bir mesajla sessizliğini bozdu. Bu yenilgi, “Tango”nun dünya şampiyonluğunu koruma hayalini sona erdirdi; ancak Arjantin kaptanının, turnuva boyunca milli takımının sergilediği performanstan duyduğu gurur, bu yenilgiyle sona ermedi.

Messi, “Instagram” platformundaki resmi hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayarak final maçındaki yenilginin ardından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi ve yenilginin acısının uzun süre hissedileceğini vurguladı; ancak aynı zamanda Arjantin milli takımının başardıklarının takdir ve gurur duyulmayı hak ettiğini de vurguladı.

Messi şöyle yazdı: “Acı çok büyük ve bu yaranın iyileşmesi zaman alacak. Ancak tüm o güzel anlara da tutunuyorum: elimizden gelenin en iyisini yapıp skoru tersine çevirdiğimiz maçlara, hafızalarımızda sonsuza dek kazınacak anlara ve tüm ülkenin desteğine. Bu destek, takımın sıkı çalışması ve büyük çabalarıyla birleşerek bizi bir kez daha dünyanın en iyi milli takımları arasına geri taşıdı.”

Arjantin kaptanı sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda başardıklarımızın büyüklüğünü tam olarak kavramak zor, ancak bu takım arka arkaya iki kez Dünya Kupası finaline ulaştı ve bu gurur verici bir başarı. Her mesaj ve her destek sözü için sizlere en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bir kez daha tek bir ülke olarak birleşmeyi, tek bir safta durmayı ve Arjantinli olmanın büyük gururunu paylaşmayı başardık.”

Messi, mesajını İspanya milli takımını tebrik ederek şu sözlerle sonlandırdı: “Ayrıca İspanya’yı şampiyonluğu kazanmasından dolayı tebrik etmek isterim.”