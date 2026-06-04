İspanya, veda maçında büyük bir hayal kırıklığı yaşattı ve Dünya Kupası'na hafif bir hüsranla gidiyor

İspanya, Dünya Kupası öncesindeki veda maçını kazanmayı başaramadı. La Coruña'da, teknik direktör Luis de la Fuente'nin takımı Irak karşısında 1-1 berabere kalmaktan öteye gidemedi. Golleri Ferran Torres ve Merchas Doski attı.

İspanya kadrosunda, geçtiğimiz hafta sonu Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyen David Raya, Martín Zubimendi ve Fabián Ruiz gibi isimler yer almadı. Henüz tam olarak forma girmeyen Lamine Yamal da kadroda yer almadı. FC Utrecht oyuncusu Zidane Iqbal, Irak kadrosunda yedek kulübesinde maça başladı.

İspanya, maçın ilk dakikasından itibaren inisiyatifi ele aldı. Álex Baena'nın şutunu kaleci Ahmed Basil'in çelmesiyle top dışarı çıkınca, Torres orta sahadan yaptığı bir hücumun ardından topu ağlara gönderdi: 1-0.

Irak pek tehlike yaratamıyor gibi görünüyordu, ancak yarım saat geçtikten sonra skor 1-1 oldu. Doski, Joan García'nın kalesinin biraz önünde durduğunu gördü ve ceza sahası kenarından topu İspanyol kalecinin üzerinden güzel bir vuruşla ağlara gönderdi.

Bundan sonra İspanya üstünlüğünü sürdürdü. Ancak Baena (kafa vuruşu üstten dışarı), Torres (direk), Jesús Rodríguez (az farkla dışarı) ve Gonzalo García (üstten dışarı) gibi oyuncular topu ağlara gönderemedi.

Maçın sonuna doğru İspanya'nın tehlikesi azaldı. Irak ise biraz daha açıldı, ancak başka gol olmadı.

İspanya için Dünya Kupası 15 Haziran'da Yeşil Burun Adaları ile oynanacak maçla başlayacak. Daha sonra grup aşamasında Suudi Arabistan ve Uruguay da rakip olacak. Irak ise Dünya Kupası'nda Norveç, Fransa ve Senegal ile aynı grupta yer alıyor.