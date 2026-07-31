İspanya, Portekiz ve Fas'ta düzenlenmesi planlanan 2030 Dünya Kupası, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ile Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) arasında, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yeni bir ticari şirket kurma ve bu şirketin bir hissesinin özel sektör yatırımcılarına satılmasına imkân tanıma projesi nedeniyle tırmanan kriz sonrasında belirsizlik dairesine girdi.

Proje, bir dizi kıta federasyonundan giderek artan bir muhalefetle karşılaşıyor. FIFA'nın bu yönde ilerlemeyi sürdürmesinin, gerek milli takımların katılımı gerekse turnuvanın organizasyonu açısından Dünya Kupası'nın geleceğini tehdit edebileceğine dair uyarılar da bu tepkiye eşlik ediyor.

FIFA, başta Dünya Kupası olmak üzere turnuvalarının ticari haklarını, değeri yaklaşık 20 milyar dolar olarak tahmin edilen FIFA Forward Enterprise adlı bir bağlı şirket aracılığıyla yönetmeyi hedefliyor. Uluslararası Federasyon'un dayandığı rakamlara göre planda, yaklaşık 4,2 milyar dolar toplamak amacıyla hisselerin yüzde 20'sinin satılması öngörülüyor.

Bu projeye göre, her ulusal federasyona ayrılan finansman 2023-2026 döneminde 8 milyon dolar iken 2027-2030 döneminde 20 milyon dolara yükselecek. Ayrıca her federasyon, stratejik projelere yönelik FIFA Fast Forward programı aracılığıyla ek olarak 20 milyon dolar daha alabilecek.

Ancak mali boyutlar itirazları yatıştırmayı başaramadı; zira çeşitli futbol çevreleri, projenin yalnızca gelir artışının ötesine geçtiğini ve oyunun ve turnuvalarının geleceğine dokunduğunu düşünüyor.

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UEFA reddinde ısrarcı

Avrupa Futbol Federasyonu, kendisine üye 55 ulusal federasyonun tamamının desteğiyle, teklifi tamamen reddettiğini teyit ederek kesin bir tutum açıklamıştı.

UEFA'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Bu teklif ayakta kaldığı sürece, UEFA'ya bağlı hiçbir milli takım FIFA'nın düzenlediği herhangi bir turnuvaya katılmayacaktır."

Bu tutum, benzeri görülmemiş bir krizin kapısını aralıyor; çünkü anlaşmazlığın bir uzlaşmaya varılmadan sürmesi, sportif ve ticari düzeyde rekabetin temel bir parçasını oluşturan Avrupa milli takımları olmadan bir turnuva düşünmenin imkânsızlığı göz önünde bulundurulduğunda, Dünya Kupası'nın mevcut haliyle düzenlenmesini tehdit edebilir.

Bu, 2030 Dünya Kupası açısından ne anlama geliyor?

Bir sonraki Dünya Kupası 2030 yılından önce düzenlenmeyecek olsa da mevcut kriz turnuvayı erken bir baskı altına sokuyor.

İspanyol "El Español" gazetesinin haberine göre, İspanya ve Portekiz UEFA'ya bağlı olduğundan, Avrupa Federasyonu'nun tutumuna bağlılıkları, krizin sürmesi hâlinde FIFA turnuvalarına katılmamak anlamına geliyor; bu da Dünya Kupası'na ev sahipliğine de yansıyor.

Projenin sürmesi ve FIFA'ya üye federasyonların çoğunluğunun onayını alması durumunda, turnuvanın planlandığı şekilde düzenlenmesi tartışmalı hale gelebilir. Özellikle Avrupa milli takımlarının yokluğunda bir Dünya Kupası düzenlenmesini tasavvur etmenin güçlüğüyle birlikte, bu durum turnuvanın sportif ve ticari değerini doğrudan etkileyecek.

Fas farklı bir konumda

Tablo, 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliğindeki üçüncü ortak olan ve Avrupa Federasyonu'na değil Afrika Futbol Konfederasyonu'na (CAF) bağlı bulunan Fas nedeniyle daha da karmaşıklaşıyor.

UEFA'nın tutumunun aksine CAF, projeyi açıkça reddetmiş değil; resmi bir tutum belirlemeden önce FIFA Forward Enterprise girişimini incelemek ve değerlendirmek üzere önümüzdeki hafta içinde bir iç toplantı yapacağını teyit etti.

Bu da, Afrika Federasyonu'nun projeyi desteklemesi ya da ona karşı çıkmaması durumunda Fas'ın kendisini İspanya ve Portekiz'den farklı bir konumda bulabileceği anlamına geliyor. Bu durum, özellikle ev sahipliği yapacak bazı stadyumlar ve final maçına ev sahipliği yapacak ülkenin kimliği etrafındaki tartışmaların sürmesiyle birlikte, turnuvanın organizasyon dosyasına yeni karmaşıklıklar ekleyebilir.