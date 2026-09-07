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modric⒞Getty Images
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

İspanya ve İngiltere maçları öncesi: Hırvatistan teknik direktörü resmi kararla Modric'in geleceğini belirledi

Çek Cumhuriyeti - Hırvatistan
Çek Cumhuriyeti
Hırvatistan
UEFA Nations League A
İspanya - Hırvatistan
İspanya
Hırvatistan - İngiltere
İngiltere
L. Modric
S. Bilic
Çekya
Hırvatistan
İspanya
Ukrayna
İngiltere

Hırvatistan 4 maç oynuyor

 Hırvatistan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Slaven Bilic, yaklaşan uluslararası ara döneme hazırlık kapsamında ilk kadrosunu açıkladı.

Geçtiğimiz dönemde, Milan'ın yıldızı Luka Modric'in yaşının ilerlemesi ve 41 yaşına ulaşması nedeniyle geleceğine dair birçok soru gündeme gelmişti.

Ancak Bilic, Hırvatistan Milli Takımı teknik direktörü olarak hazırladığı ilk kadrosuna Luka Modric'i dahil etmeye karar verdi.

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 Hırvatistan Milli Takımı'nın tecrübeli kaptanı, eylül ve ekim aylarındaki uluslararası ara dönemde ülkesini temsil etmeye devam edecek. Bu, uluslararası aranın üst üste üç hafta sürdüğü ilk sefer olacak.

Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki serüvenine 26 Eylül'de Çekya ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak, ardından 29 Eylül'de İspanya ile oynayacak.

 Ekim ayında ise 3'ünde İngiltere ile, ardından 6 Ekim'de yeniden İspanya ile karşılaşacak.



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