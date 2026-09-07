Hırvatistan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Slaven Bilic, yaklaşan uluslararası ara döneme hazırlık kapsamında ilk kadrosunu açıkladı.

Geçtiğimiz dönemde, Milan'ın yıldızı Luka Modric'in yaşının ilerlemesi ve 41 yaşına ulaşması nedeniyle geleceğine dair birçok soru gündeme gelmişti.

Ancak Bilic, Hırvatistan Milli Takımı teknik direktörü olarak hazırladığı ilk kadrosuna Luka Modric'i dahil etmeye karar verdi.

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Hırvatistan Milli Takımı'nın tecrübeli kaptanı, eylül ve ekim aylarındaki uluslararası ara dönemde ülkesini temsil etmeye devam edecek. Bu, uluslararası aranın üst üste üç hafta sürdüğü ilk sefer olacak.

Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki serüvenine 26 Eylül'de Çekya ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak, ardından 29 Eylül'de İspanya ile oynayacak.

Ekim ayında ise 3'ünde İngiltere ile, ardından 6 Ekim'de yeniden İspanya ile karşılaşacak.







