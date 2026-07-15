İspanya ve Fransa’nın ardından… “Zaman Yolcusu” kehaneti İngiltere’yi şok etti ve Dünya Kupası şampiyonunu ortaya çıkardı

Beş yıl önce yazılmış tek bir paylaşım, Dünya Kupası’nın dengelerini altüst etti ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca taraftar arasında dehşet yarattı.

Son saatlerde, “X” sitesinde 2021 yılına ait eski bir paylaşım, ilk kısmının korkutucu bir isabetle gerçekleşmesi üzerine günün en çok konuşulan konusu haline geldi; hatta bazıları bunu doğaüstü bir olay olarak nitelendirdi.

İspanyol “Marca” gazetesine göre, zaman yolcusu olduğunu iddia eden gizemli hesabın sahibinin ilk kehanetleri, İspanya milli takımının Fransa’yı 2-0’lık haklı bir galibiyetle mağlup ederek 2026 Dünya Kupası finallerine ilk elenen takım olmasıyla doğrulandı. Bu maçta RTVE gibi İspanyol medya kuruluşları, Luis de la Fuente’nin takımının bariz taktik üstünlüğünü vurguladı.

Gerçekleşen bu tahmin, İngiliz taraftarlar için daha karanlık bir öngörü içeren gönderinin geri kalan kısmına yeniden güçlü bir şekilde dikkatleri çekti.

İngiltere’nin hayalini yıkan kehanet

Gizemli paylaşım, bu gece oynanacak ikinci yarı final maçının, tüm dünyayı şaşkına çevirecek bir karşılaşmada İngiltere milli takımının Arjantin karşısında utanç verici bir yenilgiyle sonuçlanacağını ve Thomas Tuchel'in oyuncularını zaferin eşiğinde bırakacağını işaret ediyordu.

Eğer bu senaryo gerçekleşirse, uzun zamandır beklenen rüya gibi final maçı New Jersey’de oynanacak ve kıtalararası bir klasik karşılaşmanın tekrarı olacak.

İngiliz “The Sun” gazetesi, kelimesi kelimesine 12 Temmuz 2021 tarihinde yazılmış olan orijinal gönderiye dikkat çekmiş ve şu ifadelere yer vermişti: “Arjantin, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya’yı 3-2 mağlup etti.”