İspanya ve Fransa, bu felaket niteliğindeki kararla ilgili olarak FIFA’ya resmi şikayette bulundu

Fransa ve İspanya’daki yayın kuruluşları, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA)’nun “ExpressVPN”’i 2026 Dünya Kupası’nın resmi sponsoru olarak belirleme kararıyla ilgili olarak FIFA’ya resmi bir şikayette bulundu.

2026 Dünya Kupası çeyrek finalleri, bugün Perşembe akşamı Fransa ile Fas arasında oynanacak heyecan verici bir maçla başlarken, İspanya ise yarın Cuma günü Belçika ile karşılaşacak.

İnternette kullanıcıların gizliliğini koruyan bir sanal özel ağ hizmeti olan ExpressVPN, turnuva başlamadan önce Dünya Kupası’nın resmi ortağı olarak duyurulmuş ve maçlar sırasında reklam panolarında yer almıştı.

Bununla birlikte, İspanya’da futbol maçlarının yasadışı yayınlanmasına karşı mücadele kampanyasını yöneten İspanya Futbol Ligi Başkanı Javier Tebas, Dünya Kupası’nda bir VPN hizmetinin tanıtılmasından memnun değil; çünkü İngiliz “Metro” gazetesine göre, bu hizmetin kullanımı yetkililerin maçları yasadışı olarak yayınlayan kişileri takip etmesini zorlaştırabilir.

Tebas, geçen yıl İspanya Ligi kulüplerinin futbol maçlarının yasadışı yayınlanması nedeniyle 700 milyon avroya (597 milyon sterlin) varan gelir kaybına uğradığını iddia etmişti.

Fransız "L'Équipe" gazetesinin elde ettiği bir mektupta Tebas, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya ExpressVPN'in tanıtımının "tüm futbol ekosistemine felaket niteliğinde bir mesaj gönderdiğini" söyledi.

Tebas mektubunda şöyle yazdı: “La Liga adına size yazıyorum ve FIFA ile ExpressVPN arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasına ilişkin son duyuruya dair resmi bir şikayette bulunmak istiyorum.”

İspanya Futbol Ligi Birliği, bu anlaşmanın, dünya futbolunun yönetim organının davranışlarını düzenlemesi gereken futbolun görsel-işitsel haklarının korunması ilkeleriyle açıkça çeliştiğini düşünüyor.

Tebas, FIFA’nın hizmetleriyle spor içeriğinin korsanlığını etkin bir şekilde kolaylaştıran bir şirketle ortaklık imzalamasının, tüm futbol sistemine felaket niteliğinde bir mesaj gönderdiğini ve devam eden yasal işlemleri tehlikeye attığını belirtti.

İspanya Futbol Ligi (La Liga), beIN Sports France kanalı, +Canal kanalı ve diğer spor kuruluşları, çeşitli ülkelerde ExpressVPN aleyhine dava açtı.

Aynı zamanda, Fransa’daki tüm önemli spor kanallarını bünyesinde barındıran Spor Programları Koruma Derneği (APPS), FIFA’nın sponsorluk anlaşmasıyla ilgili “derin endişelerini” dile getirmek üzere Infantino’ya bir mektup yazdı.

Mektupta ayrıca şunlar da belirtildi: “FIFA’nın dünya futbolunun yönetim organı olarak üstlendiği rol ve sorumluluklar göz önüne alındığında, bu ortaklıkların, spor müsabakalarının dürüstlüğünü, sürdürülebilirliğini ve değerini korumakla birlikte görsel-işitsel kullanımını da içeren daha geniş kapsamlı hedefle tam olarak uyumlu olmasını sağlamak için özel bir dikkat gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Geçen yıl, Fransa’nın önde gelen Canal+ kanalı, Paris Adli Mahkemesi’nin kararıyla ExpressVPN dahil beş VPN hizmet sağlayıcısından, yasadışı spor yayın siteleriyle bağlantılı 203 alan adını engellemesini talep etti.

Şikayetlere yanıt olarak Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), L’Équipe gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yönetmeliklere ve piyasa en iyi uygulamalarına uygun olarak, FIFA herhangi bir yeni ticari ortaklık imzalamadan önce titiz bir inceleme ve kapsamlı bir değerlendirme yürütür. Sponsorluk anlaşmasının olası etkilerini dikkatle incelemiş ve bunun hak sahiplerinin veya paydaşların çabalarını baltalamamasını sağlamak için gerekli adımları atmıştır.”

ExpressVPN ise müşterilerine yönelik bir mesajda, hizmetinin “yasadışı faaliyetlerde” kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu.