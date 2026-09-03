İspanya, unutulmaz Dünya Kupası yazının ardından tecrübeli orta saha oyuncusuna (31) veda ediyor

Marcos Llorente, zirvedeyken İspanya Milli Takımı’nı bırakma kararı aldı. Dünya Kupası zaferinden birkaç ay sonra Atlético Madridli orta saha oyuncusu, kararını sosyal medyadan duyurdu.

Llorente (31), Dünya Kupası’nda grup aşamasındaki üç maçın ikisinde, Yeşil Burun Adaları ve Uruguay karşısında ilk 11’de yer aldı. Eleme turunda ise teknik direktör Luis de la Fuente’nin onunla ilgili planları daha sınırlıydı. Sadece Fransa’ya karşı oynanan maçta (altı dakika) süre alabildi.

Llorente, 2020’de La Roja formasıyla ilk kez sahaya çıktı ve toplamda 27 kez milli oldu. Gol atamadı ancak dört asist yaptı. Özellikle Dünya Kupası’nda Uruguay karşısındaki son asisti büyük değer taşıdı (0-1).

"Uzun süre düşündükten sonra milli takımdaki kariyerimi noktalama kararı aldım" diye yazdı Llorente. "Hâlâ genç olduğumun ve iyi performans göstermeyi sürdürmem halinde belki de bu formayla daha uzun yıllar oynayabileceğimin farkındayım."

"Bunu birçok kişinin anlamayacağını biliyorum ve muhtemelen ben de dışarıdan baksaydım anlamazdım. Ama bu, uzun süre düşündüğüm ve her şeyden önce kalbimle aldığım kişisel bir karar."

"Dünya Kupası’na gidip gitmeyeceğimden, kazanıp kazanmayacağımızdan bağımsız olarak bu kararı zaten almıştım. Bu yıllar boyunca tanıştığım ve ailemle bana eşsiz ve unutulmaz anlar yaşama imkânı sunan herkese sonsuz teşekkür borçluyum."

"Yaşadığım her şeyi büyük bir özenle saklayacağım ama özellikle de bu son 52 günü. İspanya’yı zirveye taşımak için sonuna kadar mücadele eden harika bir grupla birlikte. Ve bunu başardık."

"Ülkemi temsil edebilmiş ve bu tarihin bir parçası olabilmiş olmaktan gurur duyuyorum. Her şey için teşekkürler. Herkese kucak dolusu sevgiler" diyerek sözlerini tamamladı Llorente. Artık tamamen kulüp futboluna odaklanabilecek olan Madridli oyuncunun Atlético ile sözleşmesi 2027 ortasına kadar devam ediyor.