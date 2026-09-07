İspanya Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

İspanya, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'ne son dünya şampiyonu olarak giriyor ve 2026 Dünya Kupası'ndaki zaferinin ardından La Roja'yı canlı izleme talebi hiç olmadığı kadar artmış durumda. A Ligi A3 Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan ve Çekya ile eşleşen İspanya, Uluslar Ligi kupasını büyüyen kupa koleksiyonuna eklemeyi hedeflerken eylül ile kasım ayları arasında altı maç oynayacak.

GOAL, maç tarihleri, fiyatlar ve biletlerin nereden alınacağı dahil olmak üzere İspanya Uluslar Ligi biletleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

İspanya Uluslar Ligi ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Konum Biletler 26 Eylül 2026 Cumartesi - 20.45 İngiltere - İspanya Wembley Stadyumu, Londra Biletler 29 Eylül 2026 Salı - 20.45 İspanya - Hırvatistan Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla Biletler 3 Ekim 2026 Cumartesi - 20.45 İspanya - Çekya Carlos Tartiere, Oviedo Biletler 6 Ekim 2026 Salı - 20.45 Hırvatistan - İspanya Poljud Stadyumu, Split Biletler 12 Kasım 2026 Perşembe - 20.45 Çekya - İspanya Epet Arena, Prag Biletler 15 Kasım 2026 Pazar - 20.45 İspanya - İngiltere Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler

İspanya Uluslar Ligi biletleri nereden alınır?

İspanya'nın Uluslar Ligi maçları için bilet almanın en güvenilir yolu, özellikle resmi kontenjanların bu kampanyada ne kadar hızlı tükendiği göz önüne alındığında, StubHub üzerinden işlem yapmak. Dünyanın en büyük bilet pazar yerlerinden biri olan StubHub, Wembley deplasmanından Riyadh Air Metropolitano'daki iç saha kapanışına kadar İspanya'nın fikstürü boyunca geniş bir oturma seçeneği sunuyor.

İşte bu kampanya için StubHub'a göz atmaya değer olmasının nedenleri:

Tükenen resmi satışların ötesine erişim - Sevilla ve Oviedo maçlarının biletleri kaynakta zaten tükendi, bu da StubHub'ı koltuk bulmak için geriye kalan tek yollardan biri haline getiriyor

Garantili transferler - her satın alma StubHub'ın FanProtect programı tarafından destekleniyor, bu da alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve maç günü zamanında ulaşacağı konusunda güven veriyor

Federasyon üyeliği gerekmiyor - RFEF'in resmi kanallarına veya öncelikli satış dönemlerine erişimi olmayan uluslararası taraftarlar için kullanışlı

Geniş koltuk seçeneği - İspanya'nın programındaki her statta, üst tribün koltuklarından premium merkez seçeneklerine kadar

Ağırlama paketleri - Madrid'de İngiltere'ye karşı oynanacak iç saha kapanışı dahil, en yüksek profilli maçlar için mevcut

Bu kampanya için şimdiden görülen talep seviyesi dikkate alındığında, kalan her maç için erken rezervasyon şiddetle tavsiye ediliyor; özellikle de kasım ayında İngiltere'ye karşı oynanacak belirleyici maç için.

İspanya Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

İspanya Uluslar Ligi biletlerinin fiyatları, maça, koltuğun konumuna ve satın alımı maç gününe ne kadar yakın yaptığınıza bağlı olarak önemli ölçüde değişiyor. İşte StubHub üzerinde sizi kabaca nelerin beklediğine dair bir rehber:

En ucuz koltuklar: daha fazla bilet stoğu bulunan maçlar için yaklaşık 45 € ile 60 €'dan başlıyor, genellikle kale arkası üst tribünlerde

Orta segment koltuklar: genellikle 100 € ile 200 € arasında, Riyadh Air Metropolitano gibi statlarda yan çizgi boyunca daha net bir görüş sunuyor

Premium ve ağırlama: grubun en büyük maçları için 300 € ve üzeri, buna Madrid'deki İngiltere kapanışı ve biletleri tükenen Sevilla ile Oviedo maçları için yeniden satış ilanları da dahil

Biletleri tükenen maçlar (Sevilla ve Oviedo): resmi stok kalmadığı için ikincil piyasadaki yeniden satış fiyatları, talebin boyutu göz önüne alındığında nominal değerin oldukça üzerinde seyrediyor

Son dünya şampiyonunu içeren her maçta olduğu gibi, ikincil piyasadaki fiyatlar hızlı şekilde değişebilir; bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız bir koltuğu mümkün olduğunca erken garantilemek daha güvenli seçenektir.

Uluslar Ligi hakkında bilmeniz gereken her şey

2026/27 UEFA Uluslar Ligi, organizasyonun beşinci edisyonu olacak ve İspanya, en üst seviye olan A Ligi'nde A3 Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan ve Çekya ile yer alacak. İspanya bu kampanyaya hem son Avrupa şampiyonu hem de son dünya şampiyonu olarak giriyor; bu da bu gruptaki her maça önemli bir ağırlık katıyor.

İşin içinde olan hedefler hakkında bilinmeye değer birkaç nokta:

Dünya şampiyonu statüsü - İspanya'nın 2026 Dünya Kupası zaferi, milli takım biletlerine yönelik benzeri görülmemiş bir talep yarattı ve üç iç saha maçının ikisinin biletleri şimdiden tükendi

Euro 2024'ün tekrarı - İspanya'nın İngiltere'ye karşı açılış maçı, İspanya'nın kazandığı Euro 2024 finalinin rövanşı niteliğinde

Yükselme ve düşme ligler arasında, grubun nasıl tamamlanacağına bağlı olarak söz konusu

Sıkışık bir takvimde altı maç - tüm grup maçları eylül, ekim ve kasım aylarında oynanıyor, bu da taraftarlara İspanya'yı izlemek için kısa ama aksiyon dolu bir dönem sunuyor

Hırvatistan ve Çekya'nın da dünya şampiyonuna sürpriz yapmaya kararlı olduğu düşünüldüğünde, bu grubun tüm Uluslar Ligi'nin en yakından takip edilen gruplarından biri olması bekleniyor.