İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique, Ramos'u neden kadroya almadığını açıkladı: "Daha iyi oyuncular var"

Sergio Ramos, sakatlık sonrası PSG'de bu sezon iyi bir performans gösteriyordu.

Luis Enrique, bu yılın Kasım ve Aralık aylarında oynanacak Katar 2022 Dünya Kupası öncesi iki hazırlık maçı için İspanya Milli Takımı'na çağrılanların listesini açıkladı. 'La Roja'nın ana sürprizi Ansu Fati ve Sergio Ramos'un olmamasıydı.

PSG defans oyuncusu geçen sezondan beri düzenli olarak futbol oynamıyordu, ancak bu sezon yavaş yavaş en iyi seviyesine geri dönüyor.

Ne söylendi?

Luis Enrique, kararının nedeni sorulduğunda şu yanıtı verdi:

"Sergio Ramos'u bir buçuk yıl sonra görmek harika bir haber. Ancak, elimizdeki en iyi stoperleri zaten çağırdım.

Bu vesileyle İspanya milli takımının savunma oyuncularına göz atalım:

Eric García (Barcelona), Diego Llorente (Leeds United), Pau Torres (Villarreal), Hugo Guillamón (Valencia). Bunlar Enrique'nin Sergio Ramos'un üzerinde olduğunu düşündüğü oyuncular.

Ansu Fati'nin durumu

Ansu Fati, La Liga'da oynadığı 119 dakika içinde iki gol ve iki asistle oynamasına rağmen, bu sezon şu ana kadar sadece bir maçta ilk 11 başladı.

Deneyimli teknik direktör, durumunu şöyle açıkladı:

"Kulübü için sadece bir kez ilk 11'de oynadı. Umarım yine en iyi Ansu'yu görürüz, ama bugün onu listede görmüyorum. Uzun süre oynamadıktan sonra güven kazanma ve gelişme sürecinde"

Daha sonra yine Barcelona'nın '10' numarasından bahsetti: "Ansu, milli takım seviyesine sahip olduğunu düşündüğümüzde geri dönecek".