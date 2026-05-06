İspanya - Suudi Arabistan maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Mercedes-Benz Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

Avrupa'nın devlerinden İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında yükselen güç Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelecek.

2010 şampiyonu ve her zaman şampiyonluk adayı olan İspanya, teknik açıdan mükemmel bir kadroyla dünya sahnesindeki hakimiyetini yeniden kurmayı hedefliyor.

Suudi Arabistan ise, bir önceki turnuvada Arjantin'e karşı elde ettiği tarihi zaferin ve dünya çapında ilgi odağı haline gelen liginin verdiği büyük ivmeyle turnuvaya giriyor.

2026 Dünya Kupası'nda İspanya - Suudi Arabistan maçı ne zaman oynanacak?

İspanya'nın 2026 Dünya Kupası Maçları

İspanya, turnuvaya büyük beklentilerle giriyor. Kuzey Amerika seyahatinizi planlamak için aşağıda onaylanmış grup aşaması fikstürünü inceleyin:

Tarih Maç Yer Biletler 15 Haziran 2026 İspanya - Yeşil Burun Adaları Atlanta Stadyumu, Atlanta Bilet 21 Haziran 2026 İspanya - Suudi Arabistan Atlanta Stadyumu, Atlanta Bilet 26 Haziran 2026 Uruguay - İspanya Estadio Guadalajara, Guadalajara Bilet



Suudi Arabistan 2026 Dünya Kupası Maçları

Suudi Arabistan, 2022'deki devleri alt etme başarısını tekrarlamak istiyor. Aşağıdaki maç programı detaylarıyla Yeşil Şahinler'i ABD ve Meksika'da takip edin:

Tarih Maç Yer Bilet 15 Haziran 2026 Suudi Arabistan - Uruguay Miami Stadyumu, Miami Bilet 21 Haziran 2025 Suudi Arabistan - İspanya Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Bilet 26 Haziran 2026 Suudi Arabistan - Yeşil Burun Adaları Houston Stadyumu, Houston Bilet

İspanya - Suudi Arabistan biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletler artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

İspanya - Suudi Arabistan maçının biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Atlanta'daki İspanya - Suudi Arabistan maçı için, giriş seviyesi fiyatlar şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en cazip seçeneklerdir.

Şu anda, en ucuz biletler stadyumun üst katlarında yaklaşık 350 ila 450 dolar arasında satılmaktadır.

Fiyatlar şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Kat): 350 - 600 dolar

Kategori 2 (Orta Kat): 650 - 950 dolar

Kategori 1 (Alt Kat/Yan Hat): 1.000 - 2.500 dolar

Ağırlama/VIP: 3.000 $+

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Atlanta önemli bir ulaşım merkezi olduğu için yerel talebin oldukça yüksek olması beklenmektedir; bu nedenle, bütçesine dikkat eden taraftarlar için en ucuz 3. kategori biletlerini şimdiden temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

Atlanta Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Ticari adı Mercedes-Benz Stadyumu olan Atlanta Stadyumu, dünyadaki teknolojik açıdan en gelişmiş mekanlardan biridir.

Georgia eyaletinin Atlanta kentinin kalbinde yer alan stadyum, benzersiz fırıldak şeklindeki açılır kapanır çatısı ve türünün en büyüğü olan 360 derecelik dairesel LED ekran olan devasa halo panosuyla ünlüdür.

2026 Dünya Kupası için stadyum, yaklaşık 71.000 koltuk kapasitesiyle hizmet verecek ve dik koltuk eğimi sayesinde devasa boyutuna rağmen inanılmaz derecede samimi bir atmosfer sunacak.