İspanya - Suudi Arabistan 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

İspanya - Suudi Arabistan maçı 21 Haziran 2026 tarihinde saat 12:00 EST ve 16:00 GMT'de başlayacak.

Maç bağlamı ve açılış günü bilgileri

Turnuvanın şimdiye kadarki en büyük sürprizlerinden birinde, İspanya, maçın her alanında üstünlük kurmasına rağmen, turnuvaya ilk kez katılan Cabo Verde'yi mağlup edemedi ve 0-0 berabere kaldı. 40 yaşındaki Cabo Verde kalecisi Vozinha, maçın kahramanı oldu. Suudi Arabistan, Uruguay ile 1-1 berabere kalarak izleyenleri şaşırttı. H Grubu, 2. maç gününe girerken dört takımın da birer puana sahip olmasıyla son derece dengeli bir tablo çiziyor.

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İspanya'nın kilit oyuncuları ve teknik direktörü

İspanya her yerden gol atabilir. Teknik direktör Luis de la Fuente yönetiminde, her şey Man City'nin metronomu Rodri üzerinden akıyor. Rodri, tempoyu belirliyor ve takımın birleştirici gücü olarak görev yapıyor. Genç yetenek Lamine Yamal ve heyecan verici Athletic Bilbao kanat oyuncusu Nico Williams, kanatlardan hücum tehdidi oluştururken, deneyimli Sociedad oyuncusu Mikel Oyarzabal eleme turlarında altı golle katkı sağladı. Arsenal orta saha oyuncusu Mikel Merino, duran toplarda büyük tehlike oluştururken, Barcelona forveti Ferran Torres takımın odak noktası olacak.

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Suudi Arabistan'ın kilit oyuncuları ve teknik direktörü

Deneyimli kaptan Salem Al-Dawsari, 2022'de Arjantin'e karşı elde edilen o meşhur zaferin kahramanıydı. İki kez Asya'da Yılın Futbolcusu seçilen oyuncu, sol kanattaki teknik kalitesiyle bu takımın da kilit ismi olmaya devam ediyor. 22 yaşındaki Al Qadsiah orta saha oyuncusu Musab Al-Juwayr, orta sahanın kalbinde ipleri elinde tutacak. Lens'in sağ bekçisi Saud Abdulhamid, Suudi kadrosunda yurt dışında kulüp futbolu oynayan tek oyuncudur. Suudiler, turnuvadan sadece iki ay önce göreve gelen ve Temmuz 2027'ye kadar süreli bir sözleşme imzalayan Yunan teknik direktör Georgios Donis'in yönetimindedir.

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İspanya'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona).

Defans oyuncuları: Marcos Llorente (Atletico Madrid), Marc Pubill (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric Garcia (Barcelona), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Orta saha oyuncuları: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fabian Ruiz (Paris St-Germain), Alex Baena (Atletico Madrid).

Forvetler: Yeremy Pino (Crystal Palace), Victor Munoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta Vigo).

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Suudi Arabistan'ın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah).

Defans: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens, Roma'dan kiralık), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr).

Orta saha oyuncuları: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr).

Forvetler: Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr).

Takım haberleri ve kadrolar

Luis de la Fuente'nin İspanya için onaylanan kadro verilerinde sakatlık veya cezalı oyuncu bulunmamaktadır ve maç öncesinde muhtemel kadro açıklanmamıştır. Maçın başlama saatine yakın bir zamanda güncellemeler eklenecektir.

Georgios Donis'in Suudi Arabistan kadrosunda da sakatlık veya cezalı oyuncu bulunmuyor ve şu aşamada kesinleşmiş bir kadro yok. Maç yaklaştıkça takım haberleri güncellenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

İspanya, son beş maçında iki galibiyet, üç beraberlik ve hiç mağlubiyet almadı, ancak bu sonuçların kalitesi karışık. En son 9 Haziran'da Peru'yu 3-1 yendikleri dostluk maçının ardından, 15 Haziran'da Dünya Kupası açılış maçında Cape Verde ile 0-0 berabere kaldılar. Daha önceki sonuçlar arasında Irak ile 1-1 berabere kaldıkları, Mısır ile 0-0 berabere kaldıkları ve Sırbistan'ı 3-0 yendikleri maçlar yer alıyor. İspanya bu beş maçta beş gol attı ve iki gol yedi, ancak Cape Verde karşısında gol fırsatlarını değerlendirememeleri De la Fuente'yi endişelendirecektir.

Suudi Arabistan, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet kaydetti. En son sonuçları, 15 Haziran’da Dünya Kupası açılış maçında Uruguay ile 1-1 berabere kalmalarıydı; bundan önce ise 9 Haziran’da Senegal ile 0-0 berabere kalmışlardı. 5 Haziran’da Porto Riko’ya karşı aldıkları 3-0’lık galibiyet, bu serideki tek zaferlerini oluştururken, daha önceki hazırlık maçlarında Ekvador ve Sırbistan’a karşı alınan mağlubiyetler de tabloyu tamamlıyor. Yeşil Şahinler bu beş maçta beş gol attı ve altı gol yedi.

Karşılaşma İstatistikleri

Bu iki takımın en son karşılaşması 23 Haziran 2006'da 2006 FIFA Dünya Kupası'nda gerçekleşti ve İspanya, Suudi Arabistan'ı 1-0 yendi. Bundan önce İspanya, Mayıs 2010'daki bir hazırlık maçında 3-2, Eylül 2012'deki bir hazırlık maçında ise 5-0 galip gelmişti. Kaydedilen üç karşılaşmanın tamamında İspanya galip geldi, dokuz gol attı ve iki gol yedi.

Puan Durumu

H Grubu'nda Suudi Arabistan şu anda ikinci sırada yer alırken, İspanya ilk tur maçlarının ardından üçüncü sırada bulunuyor.