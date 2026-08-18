Supercopa de España adres değiştiriyor. Yıllarca Suudi Arabistan'da düzenlendikten sonra, 2027 İspanya Süper Kupası 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında ilk kez İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve İspanya'nın en büyük kulüplerini Avrupa futbolunun en ikonik statlarından birine getirecek.

Kadro oldukça güçlü. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid kupa için mücadele edecek. Yarı finallerden birinde Real Sociedad, Real Madrid ile karşılaşırken, diğerinde son şampiyon Barcelona, Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Barcelona üst üste iki şampiyonluğun ardından art arda üçüncü kupasını hedeflerken, Copa del Rey sahibi Real Sociedad ise onlarca yıl sonra ilk kez turnuvaya dönüyor.

İstanbul'da sezonun ilk İspanyol kupasını kim kaldıracak? GOAL, koltukları nasıl güvence altına alabileceğiniz ve muhtemel fiyatlarının ne olacağı da dahil olmak üzere, 2027 İspanya Süper Kupası biletlerine dair en güncel bilgileri sizin için derledi.

2027 İspanya Süper Kupası ne zaman?

2027 İspanya Süper Kupası, 2 Şubat 2027 Salı ile 7 Şubat 2027 Pazar tarihleri arasında İstanbul, Türkiye'de düzenlenecek. Bu, turnuvanın alışılmış ocak takviminden ilk kez çıkışı ve ilk kez İstanbul'da sahnelenişi olacak. Bu tarih aralığındaki kesin maç günleri ve başlama saatleri ise henüz RFEF tarafından doğrulanmadı.

2027 İspanya Süper Kupası fikstürü nasıl?

Tarih Karşılaşma Yer Biletler 2 Şubat 2027 Yarı final 1: Real Madrid - Real Sociedad Atatürk Olimpiyat Stadı, İstanbul Biletler 2 Şubat 2027 Yarı final 2: Barcelona - Atletico Madrid Atatürk Olimpiyat Stadı, İstanbul Biletler 7 Şubat 2027 (TBC) Final: Yarı finallerin galipleri Atatürk Olimpiyat Stadı, İstanbul Biletler

2027 İspanya Süper Kupası nerede?

Üç maçın tamamı İstanbul, Türkiye'deki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı, dünya futbolunun en köklü sahnelerinden biri. Stat, 2005'te Liverpool'un AC Milan karşısında üç gol geriden dönerek kazandığı efsanevi Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptığı gibi, 2023'te de Manchester City'nin Inter Milan karşısındaki Şampiyonlar Ligi zaferine sahne oldu.

2002'de açılan stat, bu organizasyonda şimdiye kadar kullanılan en büyük statlardan biri. İstanbul'un merkezi turistik bölgelerinin batısında yer alıyor ve şehrin toplu taşıma ağına bağlı. Bu nedenle Sultanahmet, Taksim veya Boğaz çevresinde konaklayacak taraftarların maç günü ulaşımını önceden planlaması gerekiyor.

İstanbul, ev sahibi olarak Suudi Arabistan'ın yerini alıyor çünkü Krallık, 7 Ocak ile 5 Şubat 2027 tarihleri arasında AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Suudi Arabistan'ın 2028'de yeniden ev sahibi olması bekleniyor.

2027 İspanya Süper Kupası biletleri nasıl alınır?

Şu anda 2027 İspanya Süper Kupası biletlerini almanın en kolay yolu Ticombo üzerinden ilerlemek. Taraftarlar burada İstanbul'daki turnuva için doğrulanmış ilanlara göz atabilir, fiyatları karşılaştırabilir ve her siparişte alıcı korumasıyla güvenli şekilde satın alma yapabilir.

İstanbul'da düzenlenecek organizasyon için resmi bilet satış detayları henüz RFEF ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanmadı. Önceki organizasyonlar baz alındığında, resmi satışlar genellikle turnuvaya daha yakın bir tarihte başlıyor ve özellikle final için hızla tükeniyor. İspanya'nın en büyük dört kulübünün yer alması ve İstanbul'un Avrupalı taraftarlar için Cidde'ye göre çok daha erişilebilir olması nedeniyle, bu organizasyona talebin olağanüstü seviyede olması bekleniyor. Bu yüzden erken davranan alıcılar en geniş koltuk seçeneğine sahip olacak.

2027 İspanya Süper Kupası biletleri ne kadar?

İstanbul'daki organizasyon için resmi fiyatlar henüz açıklanmadı. Yol gösterici olması açısından, Suudi Arabistan'daki son organizasyonlarda bilet fiyatları resmi kanallarda yarı finalin en ucuz kategorilerinde yaklaşık 25 USD karşılığından, finalde ise yaklaşık 47 USD karşılığından başlıyordu. Premium alt katman koltuklar ise bunun önemli ölçüde üzerine çıkıyordu.

Ticombo gibi yeniden satış pazarlarında fiyatlar talebe ve koltuğun konumuna göre değişiyor. En büyük maçlara ait ilanlar da genellikle karşılaşmalar yaklaştıkça yükseliyor. Real Madrid'li bir yarı final ve olası bir Clasico ya da Madrid derbisi finali, üst fiyat bandını yukarı çekecektir. Bu da erken alımı en akıllı tercih haline getiriyor.

Bu sayfa, resmi kategoriler ve fiyatlar doğrulanır doğrulanmaz güncellenecek.

İspanya Süper Kupası hakkında bilinmesi gerekenler

Bu, bir önceki sezonun La Liga ve Copa del Rey şampiyonları ile finalistlerini karşı karşıya getiren yıllık organizasyon Supercopa de España'nın 43. edisyonu olacak. 2020'den bu yana dört takımlı mini turnuva formatında oynanıyor ve 2027, turnuvanın Türkiye'de ilk kez düzenleneceği yıl olacak.

Barcelona, İstanbul'a son şampiyon ve favori olarak geliyor. Katalan ekibi, Ocak 2026'da Cidde'deki finalde Real Madrid'i yenerek rekorunu geliştirdiği 16. şampiyonluğunu kazandı ve son dört yılda üçüncü Supercopa Clasico galibiyetini aldı. La Liga şampiyonu olarak katılırken, Real Madrid de lig ikincisi olarak turnuvada yer alıyor.

Bu yılın dikkat çekici sürprizi Copa del Rey'den geliyor. Real Sociedad, 2026 finalinde Atletico Madrid'i uzatmaların ardından penaltılarda 4-3 yenerek dördüncü Copa şampiyonluğunu kazandı ve iki finalist de İstanbul biletini aldı. Bu da Athletic Bilbao'nun ya da düşük sıralamalı bir sürpriz ekibin olmadığı ender bir Supercopa anlamına geliyor: dört dev ve başka kimse yok.

Yarı final eşleşmelerinde de yeni bir alt hikâye var. Format, Copa del Rey şampiyonunu La Liga ikincisiyle eşleştiriyor. Bu da Real Sociedad'a Real Madrid karşısında bir fırsat verirken, Barcelona'yı final bileti için Atletico Madrid ile karşı karşıya getiriyor. Bir Clasico finali bir kez daha mümkün, ancak yıllar sonra ilk kez bu ihtimal hiç de garanti değil.

2027 İspanya Süper Kupası'nda kimler oynuyor?

Dört kulübün de bu kupayı nasıl kazanacağını bildiği kesin. Katılımcılara ve Supercopa geçmişlerine göz atın: