İspanya şokunun ardından… Donis ile Suudi milli takım oyuncuları arasında neler yaşandı?

Bir basın raporu, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda İspanya’ya 0-4’lük ağır bir yenilgiye uğradıktan sonra Suudi Arabistan Milli Takımı’nın Yunan teknik direktörü Georgios Donis ile “Yeşiller”in oyuncuları arasında geçen konuşmanın perde arkasını ortaya çıkardı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, İspanyol “Matador” karşısında ağır bir yenilgiye uğradı ve turnuvadaki kaderinin belirlenmesi, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı ile oynanacak son maça ertelendi.

"Al Arabiya" kanalının aktardığına göre, Donis, takımın aldığı ağır yenilginin ardından oyuncularının moralini yükseltmek amacıyla maçın bitiminden sonra soyunma odasında oyuncularla bir araya geldi.

Yunan teknik direktör, oyuncularına İspanya’ya karşı alınan yenilginin özgüvenlerini sarsmaması gerektiğini vurguladı ve milli takımın turnuvadaki hedefine ulaşmak için hâlâ gerçek bir şansa sahip olduğunu belirtti.

Donis konuşmasında, önümüzdeki yıllarda Suudi milli takımına hizmet edebilecek bir kadro oluşturmaya çalıştığını belirtti. Mevcut oyuncuların bu projenin temel çekirdeğini oluşturduğunu ve yenilgiye rağmen oyunculara olan güveninin sarsılmadığını açıkladı.

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Yeşillerin teknik direktörü, oyuncularından sakin olmalarını ve maçın ardından gelen eleştirilere aldırış etmemelerini istedi ve takımın bir sonraki karşılaşmada güçlü bir geri dönüş yapma kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

Donis ayrıca teknik ekibin Yeşil Burun Adaları ile oynanacak kritik maçı düşünmeye başladığını açıkladı ve İspanya karşısında ortaya çıkan hataları düzeltmek amacıyla önümüzdeki günlerde üzerinde çalışmaya başlayacakları bu karşılaşmaya özel bir planı olduğunu belirtti.

Suudi milli takımı, son mağlubiyetin etkilerini aşmayı ve hızla dengesini yeniden kazanmayı umuyor. Yeşil Adalar ile oynanacak maç, “Yeşiller”in 2026 Dünya Kupası’nda bir sonraki tura yükselme şansını belirlemede kilit öneme sahip olacak.