İspanya şokunun ardından Al-Dosari: Suudi Arabistan dünyanın en iyi milli takımlarından biri!

Suudi milli takımının kaptanı Salem Al-Dossari, 2026 Dünya Kupası’nın ikinci turunda “Yeşiller”in İspanyol rakibine 0-4 yenilmesinin ardından, dikkat çekici ve biraz da tuhaf bir açıklama yaptı.

Suudi milli takımı, “La Roja” fırtınası karşısında kayda değer bir performans sergileyemedi; maçın ilk 25 dakikasında 3 gol geriye düştü ve ikinci yarının başında yediği bir golle acısı daha da arttı.

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Maç sonrası televizyon röportajında El Dosari, “Hatalarımızı düzeltmeliyiz. Yenilgi futbolun bir parçasıdır. Yeşil Burun Adaları ile oynayacağımız son maçta bunu telafi etmeye çalışacağız” dedi.

Ayrıca şunları ekledi: “İspanya gibi büyük takımlarla karşılaşmak, bize Dünya Kupası gibi büyük bir turnuvada rekabet edebilmemiz için güç ve deneyim kazandırıyor. Bundan sonrakiler daha iyi olacak.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “İspanya’ya karşı aldığımız ağır yenilgiye rağmen, Suudi milli takımı dünyanın en güçlü takımlarından biri olmaya devam ediyor.”



