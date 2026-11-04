İspanya'nın Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Devlet Komisyonu, YouTuber Inaki Angulo'ya 60.001 avro para cezası ve iki yıl stadyumlara giriş yasağı verilmesini önerdi. Yaptırım önerisi, içerik üreticisinin Real Betis savunmacısı Hector Bellerin'e homofobik hakaretlerde bulunduğu çevrim içi yayının ardından geldi.

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Denetim kurulu ağır disiplin cezaları önerdi

Salı günü duyurulan ceza önerisi, Angulo'nun 4 Eylül'de Betis ile Real Madrid arasındaki karşılaşmayı ele aldığı internet yayınında yaptığı açıklamalardan kaynaklanıyor. Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior ile bek oyuncusu arasındaki mücadeleyi değerlendirirken futbol yorumunu bırakıp oyuncuya kişisel saldırılarda bulunan yorumcunun hesap vermesi için hem Bellerin hem de kulübü daha sonra resmî adımlar attı.

İnternet yayınında hakaretler yer aldı

Maç sonrası yayında Angulo, savunmacının görünüşü ve kişisel tercihleriyle alay etti, ardından cinsel yönelimine ilişkin hakaretler yöneltti: “Bugün tırnaklarını boyayan, sadece kadınların yazdığı kitapları okuyan, muhtemelen kimliğini gizleyen bir i****e, bir kızıl, sosyalistlere oy veren şu adam var. Adını söylemeyeceğim. Ve ‘onlar’, mutlu olsun diye ona ‘onlar’ diyelim, Vinicius'u tek başına durdurdu.

“Tırnaklarını boyayan, kendi evi dışında her yerde Mağribileri isteyen, sadece kadınların kitaplarını okuyan ve benzeri şeyler yapan o adam. Ve tekrar ediyorum, tırnaklarını boyuyor. Üç yıl önce Vinicius takım otobüsünden iniyor, aynı adama verilmemesi gereken bir sarı kart gördürüyor, penaltı kazanıyor ve onu sahada perişan ediyor.”

Endülüs kulübü hukuki yollara başvurdu

Daimi Komite daha sonra şu cezaları önerdi: “Sosyal medyada yayımlanan bir programda, maç sırasında ev sahibi takımın oyuncularından birini açıkça hedef alan aşağılayıcı ifadeleri ve ağır homofobik hakaretleri defalarca kullanan dijital içerik üreticisi Inaki Angulo'ya (raporda adı açıkça belirtilmese de) 60.001 avro para cezası ve spor müsabakalarının düzenlendiği alanlara 24 ay giriş yasağı. Hedef alınan oyuncu Hector Bellerin'in adı da resmî açıklamada yer almıyor.”

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Europa Press'e göre Bellerin, nefret suçu ve alenen işlenen ağır hakaret iddialarıyla suç duyurusunda bulundu. Betis ise 19/2007 sayılı Kanun'un 23.1 c) maddesi uyarınca denetim kuruluna başvurdu. Kanun'un 24. maddesine göre, sporla bağlantılı teknoloji aracılığıyla hoşgörüsüz içerik veya açıkça aşağılayıcı ifadeler yaymak, 60.000,01 avro ile 650.000 avro arasında para cezası gerektiren çok ciddi bir ihlal.

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Nihai cezayı idari süreç belirleyecek

Komisyonun önerisi henüz kesinleşmiş bir ceza değil ve önce İspanya'nın standart idari sürecinden geçmesi gerekiyor. Disiplin sürecinin yanı sıra Angulo, savunmacının açtığı dava nedeniyle mahkeme karşısında da hesap verecek. Bu dava, İspanyol yetkililerin futbolculara yönelik çevrim içi hakaretlerle nasıl mücadele ettiği konusunda bir ölçüt olacak.