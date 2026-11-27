İspanya, önümüzdeki pazar günü yapılacak oylama öncesinde seçim kampanyasının son gününe girdi. Sosyalist Başbakan Pedro Sanchez, sağcı Halk Partisi'nin lehine işaret eden kamuoyu yoklamalarının sonuçlarını tersine çevirmeye çalışıyor.

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Bunun yalnızca siyasi bir etkisi olmayacak; yansımaları futbol dünyasına, özellikle de 2030 Dünya Kupası organizasyonuna kadar uzanabilir.

Halk Partisi'nin başbakan adayı Alberto Nunez Feijoo, birkaç haftadır, bir sonraki Dünya Kupası'nı Portekiz ve Fas ile birlikte düzenleyecek olan İspanya'nın final maçının ev sahipliğini alamaması halinde organizasyondan çekilmekten başka seçeneği kalmayacağı konusunda ısrar ediyor.

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Halk Partisi lideri, kasım ayı başında katıldığı "El Chiringuito" adlı televizyon programında finalin "adil olan, uygun olan ve tartışmaya yer bırakmayan yerde, yani İspanya'da" oynanması gerektiğini söyledi.

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Hükümetin başına geçmesi durumunda, finalin Fas'a verilmesi halinde İspanya'nın turnuva organizasyonundan çekilmesini savunup savunmayacağı sorulan Feijoo, kesin bir yanıt verdi: "Evet. Cevap evet."

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Feijoo, "X" platformundaki hesabından da şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin gururunu yeniden kazanmak, kimsenin bizi ezip geçmesine izin vermemekten de geçiyor... Futbolda dünyanın bir numaralı gücü aşağılanmaz."

Aynı tutum, Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez-Almeida'nın açıklamalarında da yankı buluyor. Almeida kısa süre önce "Sport" gazetesine şunları söyledi: "Final burada oynanmalı. İspanyol futbolunun elde ettiği onca başarıdan sonra bizi gerçekten finalden mahrum mu bırakacaklar?"

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Almeida sözlerini şöyle sürdürdü: "Erkeklerde ve kadınlarda dünya şampiyonuyuz, alt yaş kategorilerinde de öyle, olimpiyat şampiyonuyuz... En iyi stadyumlara sahibiz. Finalin Fas'ta oynanması bir hakaret olur. Elbette katılımımızı yeniden gözden geçirmek zorunda kalırız."

Şu an itibarıyla İspanya ile Fas arasında final maçına ev sahipliği yapma rekabeti sürüyor.

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Madrid, ağırlıklı olarak Real Madrid'in Santiago Bernabeu Stadı'na ya da Barcelona'nın Camp Nou'suna güvenirken, Fas, Kazablanka yakınlarındaki Benslimane'de yaklaşık 115.000 seyirci kapasiteli modern bir stadyum inşa etme projesini öne sürüyor.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği "FIFA" cephesinde ise karar henüz netleşmiş değil. Bu sırada gözler, önümüzdeki 18 Mart'ta Fas'ta yapılacak federasyon başkanlığı seçimine de çevrilmiş durumda. Seçimde mevcut başkan Gianni Infantino, Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo ve Japonya Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Kozo Tashima yarışıyor.

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Dosyaya yakın kaynaklar, geçtiğimiz eylül ayında Fransız kanalı "RMC Sport"a yaptıkları açıklamada, Infantino'nun Fas Futbol Federasyonu ile yakın bir ilişkisi olduğuna dikkat çekmişti.

Bazı gözlemciler, FIFA Başkanı'nın yeniden seçilmesini, 2010'da Güney Afrika'da düzenlenen turnuvanın ardından Afrika topraklarında ikinci bir Dünya Kupası finalinin oynanacağını duyurmak için kullanabileceğini düşünüyor.

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Ancak konu henüz netlik kazanmadı. FIFA, eylül ayında Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fouzi Lekjaa'nın 2030 Dünya Kupası finalinin "bazılarının hoşuna gitse de gitmese de" kendi ülkesinde oynanacağını söylemesinin ardından, bu açıklamaların sertliğini yumuşatmak için hemen devreye girmişti.