İspanya Prensesi, beklenmedik bir soruyla Torres'i zor durumda bıraktı

Kral VI. Felipe'nin kızı ve İspanya veliaht prensesi Leonor, İspanya Milli Takımı forveti Ferran Torres ile kahramanlar için düzenlenen kraliyet karşılama töreni sırasında yaptığı esprili ve içten sohbetin ardından, tüm futbol detaylarını ve verilen sözleri yakından takip ettiğini kanıtladı.

Söz konusu karşılama, İspanya Milli Takımı'nın geçtiğimiz pazar akşamı Arjantin'i bizzat Torres'in attığı golle 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşmasının ardından gerçekleşti.

İkinci Dünya Kupası şampiyonluğunun yankıları İspanya sokaklarında hâlâ sürüyor. "La Roja" oyuncuları, başkent Madrid'in sokaklarını dolaştıktan sonra kutlamalara kraliyet "Zarzuela" Sarayı ve "Moncloa"daki hükümet konağında yapılan alışılmış resmî duraklarla nokta koydu. Kameraların kaydettiği pek çok an arasında, Arjantin'e karşı oynanan final maçında galibiyet golünü atan oyuncu ile kraliyet ailesini bir araya getiren bir jest, sosyal medya platformlarında büyük ilgi topladı.

Video geniş çapta paylaşıldıktan sonra, takipçiler kraliyet selamlaması sırasında genç prenses ile Barcelonalı forvet arasında neler geçtiğini merak etti. Bazı esprili tahminler prensesin oyuncuya iltifat ettiğini öne sürerken, tekrar tekrar dinlenen ses kayıtları Prenses Leonor'un Torres'e "Saçını tamamen kazıtmayacak mıydın?" diye sorduğunu, forvetin ise gülümseyerek hızlıca "Hayır, hayır!" yanıtını verdiğini ortaya koydu. Bu bilgi, İspanyol "Marca" gazetesinin haberine dayanıyor.

Bu tatlı şaka, Valensiyalı oyuncunun Dünya Kupası'nı kazanmaları hâlinde "saçını tamamen kazıtacağı" yönünde kamuoyu önünde verdiği söz bağlamında geldi. Bu jest, genç prensesin milli takımın perde arkasına ve haberlerine ne kadar yakın olduğunu ve geniş bilgisini gözler önüne serdi.

Ferran Torres saçının görünümünden vazgeçmemeye karar verse de, takım arkadaşlarının birçoğu son derece cesur sözlerini yerine getirmeye hazırlanıyor. Marc Cucurella, Álex Baena, Borja Iglesias ve Yéremy Pino'dan oluşan dörtlü, teknik direktör Luis de la Fuente'nin yüzünü dövme yaptırmaya karar verdi. Lamine Yamal ise tam üç hafta boyunca sakal ve bıyığını uzatacağına ve taraftarları için 100 adet kulaklık çekilişi yapacağına söz verdi. Gavi ile Pedri ikilisi ise saçlarını son derece dikkat çekici renklere boyamaya hazırlanıyor.