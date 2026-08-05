İspanya Parlamentosu'nda Fas'ın 2030 Dünya Kupası ev sahipliğinden çıkarılması talepleri

Sol görüşlü "Sumar" ittifakı, İspanya Temsilciler Meclisi'ne bağlayıcı olmayan bir öneri sundu ve bu öneride, "Ceuta sınırında meydana gelen ciddi olaylar" olarak nitelendirdiği gelişmeler zemininde Fas'ın 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliğindeki katılımının gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

İspanyol "El Mundo"gazetesine göre öneri, Sumar ittifakı çatısı altında yer alan Birleşik Sol (Izquierda Unida) partisinden 3 milletvekili ile parlamento grubundan dördüncü bir kadın milletvekili tarafından imzalandı.

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İttifak, İspanya hükümetini Uluslararası Futbol Federasyonu'na (FIFA), İspanya Futbol Federasyonu'na ve Portekiz hükümetine resmi bir mektup göndermeye çağırarak, 2030 Dünya Kupası'nın ortak organizasyonuna ilişkin mevcut modelin "özel bir gözden geçirme ve değerlendirmeye" tabi tutulmasını talep etti.

Öneride, turnuvaya ev sahipliği yapmanın kamu kaynaklarının seferber edilmesini, hükümet garantilerini ve altyapıya yönelik geniş çaplı yatırımları gerektirdiği, ayrıca ev sahibi ülkelerin uluslararası düzeydeki imajını etkilediği vurgulandı. Bu durumun, organizasyona katılan tüm tarafları "insan haklarına, uluslararası hukuka ve kamu otoritelerinin çalışmasına yön vermesi gereken demokratik ilkelere fiili ve sürekli bir saygı" göstermeye mecbur bırakmasını gerektirdiği, öneri metnine göre belirtildi.

"Sumar" ittifakı ayrıca İspanya hükümetinden, İspanya Futbol Federasyonu'nu, FIFA'nın öngördüğü ve kendi tüzüğüne ile insan hakları politikasına ne ölçüde bağlı kalındığını gözden geçirmeye yönelik kurumsal mekanizmaları harekete geçirmeye davet etmesini talep etti. Bununla birlikte "ev sahibi ülkelerdeki insan hakları riskleri" konusunda bağımsız, kamuya açık ve güncel bir çalışma hazırlanmasını ve bu çalışmanın sonuçlarının 6 ay içinde İspanya Parlamentosu'na sunulmasını istedi.

Öneride ayrıca "Ceuta sınırında meydana gelen olayların, turnuvayla bağlantılı insan hakları yükümlülükleri üzerindeki etkisinin" değerlendirilmesi çağrısında bulunuldu; ev sahibi ülkelerden herhangi biri tarafından uluslararası yükümlülüklere veya insan haklarına yönelik "ciddi" ihlallerin gerçekleştiğinin kanıtlanması halinde ek önlemler alınması önerildi.

"Sumar" ittifakının önerisi, Portekiz hükümetine ve Portekiz Futbol Federasyonu'na bir mektup göndererek Fas'ın İspanya ve Portekiz'in yanı sıra 2030 Dünya Kupası'nın organizasyonuna katılımının yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunan Portekiz'in "Livre" partisinin tutumuna katıldı.