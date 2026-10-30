İspanya oyuncuları arasında finalde geçenleri ifşa etti: Martinez, Dünya Kupası öncesi kendisini ağlatan sürprizi açıkladı

Chelsea'nin Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez, parmağındaki kırıkla son Dünya Kupası müsabakalarını oynadığını ve kendisini turnuvaya katılmaktan alıkoyabilecek bir ameliyatı reddettiğini açıkladı. Ayrıca ülkesinin milli takımının final maçında İspanya'ya yenilmesinden de söz eden Martinez, maç penaltı atışlarına uzamış olsaydı Arjantin'in şampiyonluğu kazanacağına inandığını vurguladı.

"Dibu" lakabıyla bilinen Martinez, Arjantinli gazeteciler Gaston Edul ve Esteban Edul'un sunduğu "Los Edul" programına verdiği röportajda, geçen 19 Temmuz'da Ferran Torres'in attığı tek golle yenilmesine rağmen, ülkesinin milli takımının İspanya karşısında finali sonuçlandırabileceğine dair inancını koruduğunu söyledi.

Chelsea'nin kalecisi, penaltı atışlarında üstünlük sağlayacağından emin olduğunu belirterek, İspanya milli takımının bazı oyuncularının penaltılara gitmeden maçı bitirmeleri gerektiğini konuştuğunu duyduğuna dikkat çekti.

Şunları söyledi: "Onlar bile böyle düşünüyordu. 'Burada kazanmalıyız. Penaltı atışlarına gidemeyiz' dediklerini duydum. Üzgündüm ve ikinci uzatma devresinin ilk topunda golü attıklarını, eğer şampiyon olmadıysak bunun bu an yüzünden olduğunu söyledim. Bunun benim günüm olduğundan tamamen emindim."

Martinez, İspanyol oyuncuların penaltı atışlarına başvurma fikriyle rahat olmadıklarını hissettiğini de ekledi ve bunu maçtan sonra İspanya milli takımının bir kalecisiyle arasında geçen bir konuşmaya dayandırarak şöyle dedi: "Kalecilerinden biri bana 'Çok şükür maçı kazandılar' dedi."

Yenilginin acısına rağmen Arjantinli kaleci, İspanya'nın galibiyeti hak ettiğini kabul etti ve İspanya milli takımının "finali iyi bir şekilde kazandığını" söyledi; ancak Luis de la Fuente'nin yönettiği bu takıma kıyasla, 2022 finalinde Fransa milli takımı karşısında daha büyük bir çekince hissettiğine işaret ederek şunu ekledi: "Çok iyiler, ama bugün onları yeneceğimize dair bir hissim var."

Bir başka sürpriz açıklamada Martinez, Avrupa Ligi finali sırasında yüzük parmağının kayması sonucu sakatlanıp şiddetli ağrılar çektiğini ve ardından tıbbi muayenelerin sakatlığın boyutunu ortaya koyarak turnuvaya katılımını şüpheli hale getirdiğini belirterek, Dünya Kupası'nın tamamını kırık bir parmakla oynadığını açıkladı.

Kaleci şöyle dedi: "Maç bitti ve her şey normale döndü, ama çok acı veriyordu. Birmingham'a vardığımda hastaneye gittim, bana görüntüleri gösterdiler ve parmağımın kırık olduğunu söylediler. O zaman 'Hayır, Dünya Kupası'na yetişemeyeceğim' dedim ve ağlamaya başladım."

Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni'nin kendisine destek olmaya özen gösterdiğini ve oynayabilsin ya da oynayamasın onu milli takımla birlikte götüreceğini belirten bir mesaj gönderdiğini açıkladı; Martinez ise milli takım doktoru Dani ve Martin Tokalli ile istişare ederek, seyahat etme ve turnuvaya katılma fırsatını kaybetmemek için ameliyat olmamaya karar verdi.

Kaleci, sakatlığın antrenmanlarını etkilediğine, hatta İsviçre maçından önce bile normal şekilde antrenman yapamadığına işaret etti; ayrıca Arjantin milli takımının elenmeye yaklaştığı Mısır maçı sırasındaki endişesini de hatırlayarak, bir sonraki maça hazırlanmak için Tokalli'den alışılmış antrenmanlara geri dönmesini istediğini söyledi.

Martinez, ameliyatı erteleme kararının büyük bir risk olduğunu itiraf etti ve parmağının ömür boyu sakatlığın etkisini taşıyacağını, bazı hareketlerde elini normal şekilde kullanamaz hale geldiğini açıkladı.

Arjantinli kaleci, kendisini sahalardan uzaklaştıran son sakatlığına da değindi; çene kırığı geçirip ameliyat olması gerektiğini belirterek, sakatlık anını karma dövüş sanatlarındaki nakavt darbesine benzetti ve şunları söyledi: "Bayıldım ve hiçbir şey hatırlamıyorum. Hastanede bir röntgen görüntüsü koydular ve 3 dişimi kaybettim."

Dönüş tarihiyle ilgili olarak Martinez, hedefinin önümüzdeki milli takım arası döneminde Arjantin milli takımına yetişmek olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: "Arjantin ile oynamam gerekiyor ve niyetim milli takım arası döneminde geri dönmek."