İspanya - Norveç maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İspanya eleme gruplarındaki ilk maçında Norveç'i ağırlıyor... Müsabakanın Türkiye yayını da var.

EURO 2020 elemeleri F Grubu'nda İspanya, Norveç'i konuk ediyor.

'nın Mestalla Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak olan karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.

İspanya - Norveç maçı 'de S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

Norveç ile karşılaşacak İspanya'da forması giyen İsco ile Carvajal, 'in önemli isimleri Koke ile Saul kadroda yer almadı. Savunma oyuncusu Fabian Ruiz, sakatlığı nedeniyle Norveç ve Malta maçlarında görev yapamayacak.

İki takım daha önce 3 kez karşı karşıya geldi ve bu mücadelelerin ikisini İspanya kazanırken, bir maçı Norveç kazandı.

İspanya bu karşılaşmadan üç gün sonra Malta ile deplasmanda oynayacak. Norveç ise evinde İsveç ile karşılaşacak.