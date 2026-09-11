2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin arasında yaşananlar hâlâ gündemde. İspanya Milli Takımı'nın 1-0 kazandığı karşılaşmanın ardından, bitiş düdüğünün çalmasıyla iki takımın oyuncuları arasında arbede yaşanmıştı.

İspanya ile dünya şampiyonu olan Fabian Ruiz, "The Athletic" gazetesine verdiği röportajda bu olaylardan söz etti; iki takımdan birçok oyuncunun karıştığı görüntüleri eleştirerek, yaşananların futbolun sunması gereken tabloyu yansıtmadığını, özellikle de çocukların gözü önünde bunun yaşanmaması gerektiğini vurguladı.

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Paris Saint-Germain'in orta saha oyuncusu şunları söyledi: "Bu, herkesin gördüğü ve kimsenin görmek istemediği bir görüntü. Futbolu takip eden küçük çocuklar var ve biz onlara bunu örnek olarak sunmamalıyız."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Nasıl kazanılacağını da, nasıl kaybedileceğini de bilmek gerekir. Kimse kaybetmeyi sevmez ama bu, bir Dünya Kupası finalinde yaşanan talihsiz bir andı." Bu sözleriyle, arbedeye Arjantinli oyuncuların yenilgiye tepki olarak yol açtığını ima etti.

Ruiz şunları ekledi: "En küçüğünden en büyüğüne kadar herkes futbolu izlediği için biz her zaman iyi bir örnek olmaya çalışıyoruz. Kimsenin keyif almadığı bir andı ama umarım unutulur ve hafızalarda unutulmaz kutlamamız kalır."

Final sonrası yaşanan olaylara Arjantinli birçok oyuncu karıştı. Bunların arasında, arbedenin en öne çıkan taraflarından biri olan Leandro Paredes ile Nahuel Molina yer aldı. Arjantin Milli Takımı'nın teknik ekibinin bir üyesi olan Roberto Ayala ise İspanyalı oyunculara yönelik şiddete karıştı.

Uluslararası Futbol Federasyonu, olaylara karışanların bir kısmına cezalar verdi. Buna göre Paredes 10 maç, Molina 7 maç men cezası aldı; Ayala ise arbedeye karışıp İspanya'nın yıldızı Dani Olmo'ya saldırdıktan sonra 3 maç men cezasına çarptırıldı.

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