İspanya'nın yıldızı: Yamal'ın kazandığı şampiyonluklardan daha fazla hakaret aldı

İspanya milli takımının yıldızı Jérémie Pino, Dünya Kupası'nın 32'li turunda Avusturya'ya karşı 3-0 kazanılan maçta, takım arkadaşı Lamine Yamal'ın oyundan alınma kararının ardından gösterdiği tepkiyi haklı çıkardı.

İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz ile oynayacağı heyecan verici maça hazırlanıyor.

Pino, Sport gazetesine verdiği röportajda, “Yamal, Avusturya karşısında gol atmadı ve asist yapmadı, ancak harika bir maç çıkardı” dedi.

"Yamal'ın rahatsız olması doğal bir şey. Büyük bir maçta gol atamayıp asist de yapamadığında, sahadan biraz tuhaf bir hisle ayrılırsın. İşte bu noktada takımın oyuncuyu destekleme rolü devreye girer" diye ekledi.

"Yamal genç bir oyuncu, ancak olaylarla başa çıkma konusunda büyük bir deneyime sahip. Takıma tamamen entegre olmuş durumda ve yaş farkını hissettirmiyor" diye vurguladı.

"Yamal nazik, dengeli ve sorumluluk sahibi biri. Sahada sergilediği performans, saha dışındaki kişiliğini tam olarak yansıtıyor. O bir dünya yıldızı ve elde ettiği her başarı, bizim de yararımıza olacak" dedi.

Pino, “Teknik direktör Luis de la Fuente bizden her zaman bir arada kalmamızı istiyor; bu, her şeyin temel kuralıdır. Birlikte kalırsak, o zaman gelişmeye ve ilerlemeye devam edebiliriz” diye vurguladı.

Gülerek şunları ekledi: “Ben, Yamal ve Nico Williams, ortalığı epey karıştırıyoruz. Onların arasına oturmakla hata ettim, çünkü tüm şakalarının hedefi haline geldim.”

Son olarak da, “Bu gruba özel bir lakabınız var mı? Hayır, lakaplardan çok küfürlerimiz var” diye ekledi.