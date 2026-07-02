İspanya’nın yıldızı kadro dışı kaldı… Avusturya maçı öncesinde iki pozisyon, De la Fuente’yi kararsız bırakıyor

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turu kapsamında bu Perşembe akşamı Los Angeles Stadyumu'nda Avusturya ile oynanacak maçta "La Roja"nın kadrosunu belirledi.

Ancak "Mundo Deportivo" gazetesi, beklenen maç öncesinde De la Fuente'nin kafasını karıştıran iki pozisyon olduğunu belirtti: sağ bek ve ofansif orta saha.

Gazete, Pedro Boro’nun, hafif bir ağrı nedeniyle Uruguay maçında forma giyememesinin ardından, İspanya’nın ilk 11’inde sağ bek pozisyonuna geri döneceğini öngördü.

Uruguay maçında Boro’nun yerine sahaya çıkan Marcos Llorente, Alex Baena’nın attığı maçın tek golünü hazırladı.

Aynı bağlamda, ofansif orta saha pozisyonu da ikinci bir soru işareti oluşturuyor. Dani Olmo, ilk 11'de yer alması en olası aday olarak görülüyor; ancak De la Fuente, Uruguay maçında Mikel Merino'yu sahaya sürerek bir sürpriz yapmıştı ve bu seçenek Avusturya maçı için de hâlâ gündemde.

Dolayısıyla, İspanya’nın Avusturya karşısında beklenen kadrosu şu şekilde olacak: Unai Simón, Yurente (Boro), Kubarsi, Laporte, Koke, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Oyarzabal, Baena.

De la Fuente’nin, iyileşip maça hazır hale gelen Yeremi Pino ve Víctor Muñoz’a nihayet güvenebileceği belirtilmelidir; ancak Nico Williams, sakatlığı nedeniyle kadro dışı kalmaya devam ediyor.















