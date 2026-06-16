Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Lamine Yamal, dün Pazartesi günü 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda La Roja'nın Cape Verde ile golsüz berabere kalmasına ilişkin yorumda bulundu.

Yamal, Instagram hesabında şunları yazdı: "Bu bizim Dünya Kupası'ndaki ilk maçımızdı ve bir puan almayı başardık... Bunun uzun bir turnuva olduğunu ve hedefinin hala uzak olduğunu biliyoruz, bu yüzden çalışmaya devam edeceğiz ve her şey istediğimiz gibi olacak... Bundan hiç şüphem yok."

Yamal, "Yaralanmamın ardından tekrar sahalara dönme fırsatı verdiği için Tanrı'ya şükrediyorum. Ayrıca her adımımda yanımda olan, bana destek ve yardımda bulunan aileme de teşekkür ediyorum" diye ekledi.

Yamal, sakatlığından sonra geri döndü ve 71. dakikada, Barcelona'daki takım arkadaşı Gavi'nin yerine Cape Verde maçında milli takımda forma giydi. Sağ kanatta tehlike yaratmaya çalıştı ancak İspanya'yı kurtaramadı ve maç golsüz berabere sonuçlandı.

Yamal, 22 Nisan'da Barcelona'nın Celta Vigo ile oynadığı maçta sakatlanmış ve o günden beri sahalardan uzak kalmıştı. Yaklaşık iki ay sonra, Cape Verde maçında sahalara geri döndü.

İspanya ve Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay ile birlikte Dünya Kupası'nın 8. grubunda yer alıyor.