Arjantin’in 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya’ya karşı aldığı yenilgi, Lionel Messi’nin turnuva boyunca bıraktığı mirası gölgeleyecek kadar yeterli olmadı.

Arka arkaya ikinci şampiyonluk fırsatını kaçırsa da, “Tango”nun kaptanı, Dünya Kupası finallerinin gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu olduğunu kanıtlayan istatistiklerle tarihe adını yazmaya devam etti.

Uluslararası futbol istatistik sitesi “SofaScore”e göre, Messi 1966’dan bu yana Dünya Kupası tarihindeki oyuncular arasında 8 farklı hücum göstergesinde birinci sırada yer alıyor ve etkisinin goller ve şampiyonlukların ötesine geçtiğini kanıtlıyor.

Arjantinli yıldız, 12 asistle turnuva tarihinin en çok gol pası veren oyuncusu olarak kabul ediliyor. Ayrıca, gol ve asistleri toplamda 33'e ulaşarak gol katkısı sıralamasında da zirvede yer alıyor; bu rakama başka hiçbir oyuncu ulaşamadı.

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Messi ayrıca 24 büyük fırsat yaratarak en çok net fırsat üreten oyuncular listesinin başında yer alıyor. Buna ek olarak, 101 kilit pasla genel olarak en çok fırsat üreten oyuncu konumunda; bu da onun birçok Dünya Kupası turnuvası boyunca olağanüstü bir oyun kurucu olarak üstlendiği rolü yansıtıyor.

Arjantin kaptanının hakimiyeti oyun kuruculuğuyla sınırlı kalmadı; 140 başarılı driplingle en çok dripling yapan oyuncular listesinin de başında yer alıyor. Ayrıca, direk ve üst direğe isabet eden 64 şutla en çok kaleye şut çeken oyuncu konumunda; bu rakam, rakip kaleleri tehdit etmedeki istikrarını yansıtıyor.

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Maç katılımı açısından ise Messi, 34 maçla Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan oyuncu rekorunu elinde tutuyor. Ayrıca 3054 dakika sahada kalarak en çok dakika oynayan oyuncular listesinin de başında yer alıyor; bu da onun birden fazla turnuva boyunca en üst düzey rekabet ortamında sürekli varlığını sürdürdüğünü gösteriyor.

2026 Dünya Kupası, İspanya’ya karşı acı bir mağlubiyetle sona ermiş olsa da, rakamlar Messi’nin turnuvadan, tekrarlanması zor tarihi bir tahtı elinde tutarak ayrıldığını doğruluyor. Messi, sadece kazandığı şampiyonluklarla değil, uzun yıllar boyunca sahada sergilediği performansla da modern Dünya Kupası tarihinin en etkili oyuncusu olarak kendini kanıtladı.