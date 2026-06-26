İspanya’nın yenilgisine rağmen… Dünya Kupası’ndaki goller Real Madrid’e hakkaniyet gösteriyor

2026 Dünya Kupası kadroları, İspanya Milli Takımı’nın Real Madrid’den hiçbir oyuncuyu kadroya çağırmaması nedeniyle kulübün yaşadığı büyük şoku telafi etti.

Opta istatistik ağı, Real Madrid oyuncularının toplamda 10 gol atmasıyla kulübün şu ana kadar 2026 Dünya Kupası'nda tüm oyuncularıyla en fazla gol atan kulüp olduğunu bildirdi.

Real Madrid, her biri 6 gol atan en yakın takipçileri Crystal Palace, Sunderland ve Paris Saint-Germain'den 4 gol farkla önde bulunuyor.

Real Madrid oyuncularının 2026 Dünya Kupası'ndaki golleri, Fransa milli takımında Kylian Mbappé (4 gol), Brezilya milli takımında Vinícius Júnior (4 gol), Türkiye milli takımında Arda Güler (1 gol) ve İngiltere milli takımında Jude Bellingham (1 gol) tarafından atıldı.

Fransız yıldız Kylian Mbappé’nin son iki sezonda İspanya Ligi’nin gol kralı ödülünü kazandığı belirtilmelidir.