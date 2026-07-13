İspanya'nın suçlamasının ardından... Fransız Federasyonu Başkanı "vatandaşlık belgesi" hakkında konuştu

Fransız Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, İspanya’nın eski Başbakanı Mariano Rajoy’un “Les Bleus” milli takımı hakkında yaptığı açıklamaları kınayarak, oyuncuların kimseden “vatandaşlık belgesi”ne ihtiyaçları olmadığını vurguladı.

Diallo’nun tepkisi, Rajoy’un bir çevrimiçi gazetede yayınlanan makalesinde “Fransız milli takımı, Fransız oyuncular olmadan da çok yüksek bir seviyede” yazmasının ardından geldi. Bu ifade, Fransız spor ve siyaset çevrelerinde geniş çaplı bir öfke dalgasına yol açtı.

Diallo, Fransız milli takım kadrosu hakkındaki son açıklamaları nedeniyle eski İspanya Başbakanı’na sert eleştiriler yöneltti ve bu açıklamaların “kabul edilemez bir ırkçılık içerdiğini ve gerçeklerle hiçbir ilgisi olmadığını” belirtti.

Fransız Futbol Federasyonu Başkanı, sosyal medya hesaplarından yayınladığı açıklamada şunları söyledi: “Mariano Rajoy’un Fransız milli takımı hakkında kullandığı sözler, hoş görülemez bir ırkçılık kokusu yayıyor.”

Diallo, “böyle incitici bir üslubu doğuran iğrenç ortamı” eleştirdi, milli takım oyuncularının kimliğini şiddetle savundu ve onların vatanseverliğine yönelik her türlü şüpheyi reddetti. Diallo, “Oyuncularımızın eski bir İspanya başbakanından vatandaşlık belgesi almasına gerek yok. Fransa Milli Takımı, temsil ettiği tüm değerler ve kimlikle birlikte, Fransa Milli Takımı’dır.”

Fransız hükümeti ise Rajoy’un açıklamalarını “kesinlikle kabul edilemez” olarak nitelendirdi. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, bu sözlerin “Fransa’nın gerçekliğini hiçbir şekilde yansıtmadığını” belirterek, ülkesinin “herkesin kendine ait bir yer bulabildiği bir çeşitlilik ülkesi” olduğunu vurguladı.

Bu sözlü atışma, Salı akşamı ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası yarı finalinde iki milli takım arasında gerçekleşecek beklenen karşılaşmadan birkaç saat önce yaşandı.