İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, "La Roja"nın 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'ndeki yolculuğuna hazırlık kapsamında yeni kadrosunu açıkladı. Söz konusu kadroda, son Dünya Kupası'nı kazanan gruba kıyasla 4 değişiklik yer aldı.

Dünya Kupası'nın ardından, öncesinde de Avrupa Şampiyonası'nın kazanan İspanya, bir hafta sonra Wembley Stadı'nda İngiltere'ye konuk olarak yeniden sahne alacak. Bu maç, uluslararası ara döneminde oynanacak 4 karşılaşmalık serinin açılışı olacak.

İspanya, İngiltere maçının ardından 29'unda Sánchez Pizjuán Stadı'nda Hırvatistan'ı ağırlayacak; ardından 3'ünde Oviedo'da Çekya ile karşılaşacak ve bu seriyi Split'te Hırvatistan ile oynanacak yeni bir maçla tamamlayacak.

Değişikliklere rağmen de la Fuente, Dünya Kupası'nı kazanan takımın temel yapısını korudu ve milli takımın kapılarının hâlâ herkese açık olduğu, dünya şampiyonunun kadrosunda bir yer korumanın ise sürekli parlaklık ve rekabeti gerektirdiği yönünde net bir mesaj verdi.

Dünya Kupası mücadelesini veren 26 oyuncudan 4'ü yeni kadroda yer almadı.

Bir sakatlık, Inter kalecisine kapıyı açtı

Joan García'nın kadroda yer almaması zorunluluktan kaynaklandı; oyuncu, Racing maçında yaşadığı düşme sonucu sağ dizinden sakatlanınca gelecek milli takım kampında yer alamayacak.

De la Fuente bu fırsatı değerlendirerek, Haziran 2021'de daha önce "La Roja" formasıyla sahne almış olan Inter Milan kalecisi Josep Martínez'i milli takıma yeniden çağırdı.

Martínez'in de la Fuente döneminde ilk kez milli formayı giymesi, Sergio Busquets ve Diego Llorente'nin koronavirüse yakalanması nedeniyle A Milli Takım'ın karantinaya alınmasının ardından İspanya'nın ikinci sınıf bir kadroyla Litvanya karşısına çıkmak zorunda kaldığı maçta gerçekleşmişti.

Huijsen geri dönüyor, Eric García ise Llorente'nin yerini alıyor

Sağ bek mevkiinde ise değişiklik, Marcos Llorente'nin geçtiğimiz 3 Eylül'de milli takımı bıraktığını açıklamasının ardından beklenen bir gelişmeydi.

De la Fuente bu mevkide, bu sezon takımıyla çıktığı tüm maçları tam olarak oynadığı Eric García'ya güvenmeye karar verdi. Ayrıca, Dünya Kupası'ndaki yokluğunun ardından milli takıma geri dönen Real Madrid'in yıldız savunmacısı Dean Huijsen'i de kadroya çağırdı.

Fermín'in dönüşü ve Gavi'nin yokluğu

Orta sahada ise kadro, Barcelona oyuncusu Gavi'nin yokluğuna tanık oldu; oyuncunun süreleri, Elche maçının ardından dizinde yeni bir sorun yaşamasından bu yana azalmıştı.

Gavi, İspanya'nın Dünya Kupası'ndaki Yeşil Burun Adaları karşısında oynadığı ilk maçta ilk 11'de yer almış, ancak sakatlık nedeniyle bu varlığını sürdürememişti.

Uluslararası Futbol Federasyonu'ndaki (FIFA) temyiz komitesi, İspanya Federasyonu'nun, Dünya Kupası finalindeki olaylar nedeniyle Gavi'ye verilen men cezasını askıya alma talebini reddetti.

Buna karşılık, geçtiğimiz sezonun son haftasında ayağından sakatlanması nedeniyle Dünya Kupası'nda yer alamayan Barcelona'nın yıldızı Fermín López, turnuva öncesinde teknik direktörün hesaplarındaki temel unsurlardan biri olmasına rağmen, yeniden de la Fuente'nin hesaplarına döndü.

Yeni bir İspanyol forvet, gol krallığı yarışına liderlik ediyor

Hücum hattında ise sürpriz, de la Fuente'nin Dünya Kupası boyunca özellikle güvendiği seçeneklerden biri olan Borja Iglesias'ın kadro dışı bırakılmasıyla geldi.

Yerine, ligin en iyi İspanyol golcüsüne verilen Zarra Ödülü yarışının zirvesinde kendini kabul ettiren Espanyol forveti Roberto Fernández geldi.

Espanyol forveti, milli takım kadrosuna katılma yarışında Camello, Espí ve Gonzalo'nun tümünün önüne geçti.

İspanya'nın tam kadrosu

Kaleciler: Unai Simón, David Raya, Josep Martínez.

Defans: Pedro Porro, Eric García, Pau Cubarsí, Laporte, Vivian, Dean Huijsen, Cucurella, Grimaldo.

Orta saha: Rodri, Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Dani Olmo, Baena, Fermín López.

Hücum: Nico Williams, Yeremy Pino, Oyarzabal, Ferran Torres, Roberto Fernández, Lamine Yamal, Víctor Muñoz.





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