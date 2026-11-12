Cezayirli spiker Hafız Dıracı, Fas, İspanya ve Portekiz'de düzenlenecek olan 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak ülke etrafında dönen tartışmanın içine daldı.

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Fas ile İspanya arasında final maçına ev sahipliği yapma konusundaki rekabet kızıştı; dahası iki ülkeden siyasetçiler de bu çetin yarışa dahil oldu.

Hafız Derraci, "El-Kudsü'l-Arabi" gazetesinde bu konuyu ele aldığı bir makale yayımladı. Makalede İspanya'nın kendi gerekçeleri ve niteliklerinin bulunduğunu, ancak maçların büyük bir bölümüne ev sahipliği yapmasının finali düzenleme hakkını otomatik olarak vermediğini vurguladı; Fas'ın da kendi projesi ve hedefinin olduğunu, ancak devasa bir stadyum inşa etmenin ona garanti bir hak sağlamadığını ekledi.

Makalenin metni şöyle:

2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma rekabeti, en sonuncusu İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in açıklaması olan beyanatlar, güvence verme çabaları ve hesaplar çekişmesinin merkezi haline geldikten sonra sportif, siyasi ve simgesel boyutlar kazandı. Sanchez açıklamasında İspanya'nın Dünya Kupası maçlarının en büyük bölümüne ev sahipliği yapacağını ve final maçını Santiago Bernabeu Stadı'nda ağırlayacağını vurguladı. Bu açıklama konuyu yeniden gündeme getirdi ve Madrid'in kesinleşmiş verilerden mi bahsettiği, yoksa Uluslararası Futbol Federasyonu'nun henüz karara bağlamadığı bir İspanyol hedefini mi dile getirdiği sorularını açtı. Fas ise Dar el-Beyda şehrinde inşa edilmesi beklenen, 115 bin seyirci kapasiteli büyük stadyum projesine bel bağlıyor.

Sanchez'in yeni açıklamaları, kimileri tarafından kamuoyuna yönelik bir güvence mesajı ve aslen ortak olan, Fas'ın İspanya ile Portekiz'in onayıyla katılmasından önceki düzenleme dosyasında İspanya'nın en büyük ağırlığa sahip taraf olduğunu FIFA'ya ve Fas'a hatırlatma olarak değerlendirildi.

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Bununla birlikte, ortaklık final maçına ev sahipliği yapma rekabetine dönüştü; önceliğe, uluslararası konuma, nüfuza ve dünya futbol kurumları içindeki ilişkilere oynanan bir bahis halini aldı. Buna ayrıca teknik hazırlık ölçütleri, organizasyon tecrübesi, stadyumun kapasitesi ile taraftarları ağırlayacak ve onlara yeterli güvenliği sağlayacak tesislerin ne ölçüde mevcut olduğu da eklendi. Bunlar, İspanya ile Fas'ın her ihtimale açık bu savaşlarında kullandıkları kozlar.

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2030 Dünya Kupası finali, futbolu aşan bir meseleye, nüfuz ve uluslararası imaj üzerine bir rekabete dönüştü; siyasi hesaplar, ev sahipliği için verilen sportif rekabetin çizgisine dahil oldu. Finali Fas kazanırsa, Sanchez'in verdiği güvencelerin ardından bunun İspanyol kamuoyu üzerindeki etkisi büyük olacak.

O zaman Fas, pek çok spor etkinliğini düzenlemede elde ettiği başarının ardından, spor altyapısına yönelik uzun bir yatırım sürecinin taçlandırılması olacak büyük bir başarıya imza atmış olur. İspanya kazanırsa, bu, ortak dosyanın aslı ve temeli olan tarihsel ve organizasyonel İspanyol mantığının zaferi olacak; çünkü önce Portekiz ile ortak düzenleme girişiminin sahibi İspanya'ydı, ardından Gianni Infantino'nun girişimiyle Fas onlara katıldı.

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FIFA daha önce Fas'a ya da İspanya'ya finali düzenleme onurunu verme konusunda bir anlaşma ya da söz verildiğini reddetmiş; kararın, oradaki buradaki temennilerden ve açıklamalardan uzak, tamamen teknik verilere dayanarak uygun zamanda açıklanacağını vurgulamıştı.

Yalnızca İspanya, Portekiz ve Fas'ın 101 maça ev sahipliği yapacağını, ayrıca Dünya Kupası'nın yüzüncü yılı vesilesiyle Güney Amerika'da üç kutlama maçının oynanacağını vurgulamakla yetindi. Bu da 2030 Dünya Kupası'nın sadece üç ülkeyi bir araya getiren bir turnuva değil, ilk Dünya Kupası'nın üzerinden 100 yıl geçmesiyle eş zamanlı, istisnai ve tarihi bir etkinlik olduğunu teyit ediyor.

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"Final, 90 dakikadan çok daha fazlası"

Bu nedenle final maçı, şampiyonu belirleyecek 90 dakikadan çok daha fazlası olacak; ona ev sahipliği yapan devletin, şehrin ve stadyumun simgesel yüzü olacak.

İspanya'nın kendi gerekçeleri ve nitelikleri var, ancak maçların büyük bir bölümüne ev sahipliği yapması ona finali düzenleme hakkını otomatik olarak vermiyor. Fas'ın da kendi projesi ve hedefi var, ancak devasa bir stadyum inşa etmek ona garanti bir hak sağlamıyor. Sonuçta karar FIFA'nın elinde kalıyor ve şu yetkilinin güvencelerine ya da bu yetkilinin açıklamalarına bağlı değil.

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Peki Dünya Kupası finali, İspanya'ya futbol tarihi ve organizasyon tecrübesi için bir ödül mü olacak, yoksa Fas'ın hedefinin ve devasa spor projesinin taçlandırılması mı? Yoksa FIFA farklı bir ölçütle herkesi şaşırtacak mı?

Güçlü biçimde ortaya atılan soru ise, medya söyleminde finali kimin hak ettiğiyle ilgili değil; Uluslararası Federasyon'un benimseyeceği ölçütlere göre en ikna edici dosyayı kimin sunabileceğiyle ilgili.

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İşin tuhaf yanı, İspanya'daki muhalefet partisi Halk Partisi'nin lideri Alberto Nunez Feijoo'nun, Uluslararası Federasyon'un finale ev sahipliği hakkını İspanya'ya vermeyi reddetmesi halinde İspanya'nın turnuvaya ev sahipliğinden tamamen çekilmesini öngören tartışmalı bir fikir ortaya atmasıydı. Bu, FIFA'yı ve tüm dünyayı cezbettiği stadyumun tamamlanmasını hızlandırmaya odaklanmayı tercih eden Fas tarafına kıyasla, finale ev sahipliği konusunda daha katı ve tavizsiz görünen İspanyol tutumunu tırmandırma çabası; Infantino ise yeni bir görev dönemi için yürüttüğü seçim kampanyasında final kozunu oynamayı sürdürüyor.