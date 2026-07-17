İspanya’nın forveti: Trump’ın beni hapse atmaması için mecbur kalırsam onunla el sıkışırım

İspanya Milli Takımı’nın forveti Borja Iglesias, önümüzdeki Pazar günü ABD’deki MetLife Stadyumu’nda İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası finali sonrası yapılacak ödül töreninde ABD Başkanı Donald Trump ile karşılaşma olasılığı hakkında alaycı bir şekilde konuştu.

İspanyol spor dergisi “Panenka”ya verdiği video röportajda, Trump’a yönelik eleştirileriyle tanınan Iglesias’a, podyuma çıkması durumunda ABD Başkanı’na selam verip vermeyeceği soruldu. O da şakayla karışık bir şekilde şöyle yanıt verdi: “Beni hapse tıkmalarını istemem.”

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Turnuva boyunca sınırlı sürelerde forma giymesine rağmen, takımda hakim olan aile ortamı nedeniyle Iglesias, “La Roja” kampında hâlâ etkili isimlerden biri olmaya devam ediyor.

İspanyol forvet, sosyal ve siyasi konularda görüşlerini açıkça ifade etmesiyle tanınıyor.

Trump ile el sıkışma olasılığı hakkında 33 yaşındaki oyuncu şöyle dedi: “Bu konuyu düşündüm, hatta hayal bile ettim. Umarım hepimizin çok mutlu olduğu bir anda onunla selamlaşırım ve bu olay çabucak geçip gider, ben de unuturum.”

“Bazen yaşadığımız anları da unutmamız gerekir,” diye ekleyen Iglesias, bu durumun “tartışma yaratmak” için uygun bir fırsat olmadığını belirtti.

Iglesias sözlerine şöyle devam etti: “İnsanlar benim nasıl düşündüğümü zaten biliyorlar ve pek çok şey yapmaktan mutluluk duyuyorum, ancak gerçek şu ki, insanlar benim her şeye kadir olduğumu düşünseler de, belirli durumlarla başa çıkacak kadar gücüm yok. Açıkçası, durum karmaşık.”



