Bunu birçok medya kuruluşu ortak şekilde bildiriyor. Foot Mercato'ya göre İspanyol oyuncu, tatilinde Katalanlar'dan ayrılıp son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye gitme kararını aldı. Oyuncu tarafı ile Fransızlar arasındaki görüşmeler ise şimdiden başladı. İspanyol spor gazetesi Marca'ya göre ise gelecek hafta yapılması planlanan PSG ile Barca arasındaki sonraki görüşmelerde artık büyük bir engel kalmayacak.

Bonservis bedelinin 50 milyon euro sınırını aşması bekleniyor. Barca bu rakamı Dünya Kupası öncesinde zaten hesaplamıştı. Ferran Torres'in Kuzey Amerika'daki turnuvadaki performansları ve özellikle Arjantin'e karşı finalde attığı belirleyici gol, hücum oyuncusunun artık daha ucuza mal olmasını sağlamış görünmüyor.

PSG, çok sayıda başka kulüple, bunların arasında Liverpool da olmak üzere, adı anılan Bradley Barcola ile hâlâ yollarını ayırabilir. Barcola'nın ayrılması halinde Ferran Torres için yer açılacak. Ferran Torres, geçen sezon Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick yönetiminde hücumda önemli bir rol oynamıştı; zaman zaman Robert Lewandowski'yi takımın en önemli santrforu olma konusunda geride bırakmıştı. La Liga'da 23 maçta ilk 11'de başladı ve üst üste gelen ikinci şampiyonluğun kazanılmasına 16 golle katkı verdi.

Ferran Torres, Katalan ekibi formasıyla toplam 207 maçta 65 gol ve 23 asistlik performans ortaya koydu. Barcelona, onu 2022'de 55 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Manchester City'den transfer etmişti. 26 yaşındaki oyuncu Valencia'da yetişti.