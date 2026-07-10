İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalarak yavaş bir başlangıç yapsa da, 2010 Dünya Kupası şampiyonu ve şu anki Avrupa şampiyonu olan takım o zamandan beri toparlanmayı başardı.

Grubunu birinci sırada tamamlayan La Roja, eleme turlarına muhteşem bir başlangıç yaptı ve 32'li tur maçında Avusturya'yı adeta sahada daireler çizerek ezdi. Ardından komşusu ve rakibi Portekiz ile oynadıkları maçta, Mikel Merino uzatma dakikalarında attığı golle 1-0'lık zorlu bir galibiyeti garantiledi.



İspanya, çeyrek finalde Belçika karşısında ilk golü yemiş olsa da, Merino bir kez daha kahraman olduğunu kanıtlayarak oyuna sonradan girip 2-1'lik galibiyeti garantiledi.

Luis de la Fuente’nin göz alıcı yıldız kadrosu için bir sonraki durak, Salı günü (14 Temmuz) Dallas’ta Fransa ile oynanacak heyecan verici yarı final maçı. GOAL size tüm detayları aktarsın.

İspanya'nın 2026 Dünya Kupası maç programı ve sonuçları

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Son Skor / Biletler 15 Haziran Pazartesi İspanya - Yeşil Burun Adaları (12:00 ET) Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta 0-0 21 Haziran Pazar İspanya - Suudi Arabistan (12:00 ET) Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta İspanya 4-0 kazandı 26 Haziran Cuma Uruguay - İspanya (18:00 CST) Estadio Akron, Zapopan İspanya 1-0 kazandı 2 Temmuz Perşembe İspanya - Avusturya (12:00 PT) SoFi Stadyumu, Inglewood İspanya 3-0 kazandı 6 Temmuz Pazartesi Portekiz - İspanya (14:00 CDT) AT&T Stadyumu, Arlington İspanya 1-0 kazandı 10 Temmuz Cuma İspanya - Belçika (12:00 PT) SoFi Stadyumu, Inglewood İspanya 2-1 kazandı 14 Temmuz Salı Fransa - İspanya (14:00 CDT) AT&T Stadyumu, Arlington Biletler

İspanya'nın 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

İspanya, H Grubu'nu birinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, maçların oynanacağı tarihler, saatler ve mekanlar aşağıdaki gibidir.

Eleme turlarında Avusturya, Portekiz ve Belçika'yı yenerek yarı finale yükselen İspanya'yı, yarı finalde Fransa, finalde ise Arjantin, İsviçre, İngiltere veya Norveç bekliyor.

Tarih (yerel başlama saati) Tur Mekan Olası Maç Biletler 14 Temmuz (14:00 CDT) Yarı Final AT&T Stadyumu, Arlington İspanya - Fransa Biletler 19 Temmuz (15:00 ET) Final MetLife Stadyumu (East Rutherford) 104. Maç: TBC - Norveç/İngiltere/Arjantin/İsviçre Biletler

2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı - Son sıralama

Fransa'nın Fas ile oynadığı çeyrek final maçında turnuvadaki sekizinci golünü atan Kylian Mbappé, Lionel Messi ile birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası Altın Ayakkabı sıralamasında yeniden zirveye yükseldi. Ancak, şu anda dört golü bulunan İspanyol yıldız Mikel Oyarzabal'ın da gol sıralamasında üst sıralarda yer alma şansı hâlâ var.

Oyuncu (Takım) Gol Sayısı Sonraki Maç - Biletler Lionel Messi (Arjantin) 8 İsviçre'ye karşı - Biletler Kylian Mbappé (Fransa) 8 İspanya maçı - Biletler Erling Haaland (Norveç) 7 İngiltere maçı - Biletler Harry Kane (İngiltere) 6 Norveç maçı - Biletler Ousmane Dembele (Fransa) 5 İspanya maçı - Biletler Vinícius Júnior (Brezilya) 4 Eleme Jude Bellingham (İngiltere) 4 Norveç maçı - Biletler Julián Quiñones (Meksika) 4 Eleme Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Elendi Mikel Oyarzabal (İspanya) 4 Fransa maçı - Biletler

İspanya Dünya Kupası biletleri nasıl alınır

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilmeleri için yetkilendirilmiş tek platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

İspanya Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

H Grubu - Son Sıralama

Sıra Takım Oynanan Maç Sayısı G B M G GY Fark Puan Durum 1. İspanya 3 2 1 0 5 0 +5 7 Nitelikli 2. Yeşil Burun Adaları 3 0 3 0 2 2 0 3 Yeterli 3. Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2 Elendi 4. Suudi Arabistan 3 0 2 1 1 5 -4 2 Eleme

2026 Dünya Kupası İspanya Kadrosunda Kimler Var?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'yı temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon Oyuncu Şu anki kulübü Kaleciler David Raya Arsenal

Joan García Barcelona

Unai Simón Athletic Bilbao Defans oyuncuları Pau Cubarsí Barcelona

Marc Cucurella Chelsea

Eric García Barcelona

Alejandro Grimaldo Bayer Leverkusen

Aymeric Laporte Athletic Bilbao

Marcos Llorente Atlético Madrid

Pedro Porro Tottenham Hotspur

Marc Pubill Atlético Madrid Orta saha oyuncuları Álex Baena Atlético Madrid

Gavi Barcelona

Mikel Merino Arsenal

Pedri Barcelona

Rodri Manchester City

Fabián Ruiz Paris Saint-Germain

Martín Zubimendi Arsenal Forvetler Borja Iglesias Celta Vigo

Víctor Muñoz Osasuna

Dani Olmo Barcelona

Mikel Oyarzabal Real Sociedad

Yéremy Pino Crystal Palace

Ferran Torres Barcelona

Nico Williams Athletic Bilbao

Lamine Yamal Barcelona

Mağaza: İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

İspanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları, hem taze hem de geleneklerle dolu bir kimliğe sahip. adidas, La Roja'nın Kuzey Amerika'daki kampanyası öncesinde, klasik renk unsurlarını modern detaylarla birleştirerek ülkenin futbol DNA'sına dayanan bir set sunuyor.



İspanya'nın 2026 Dünya Kupası için hazırlanan iç saha forması, dünya futbolunun en tanınabilir renk kombinasyonlarından birine çağdaş bir dokunuş katıyor. Temiz kırmızı zemin, doğrudan İspanya bayrağı ve milli ambleminden esinlenerek tasarlanan ince, tekrarlanan sarı çizgilerin arka planını oluşturuyor. Boyun arkasına basılan “ESPAÑA” yazısı, her maça ulusun ruhunu taşımak üzere tasarlanmış, ince ama anlamlı bir dokunuş.

Adidas, bu formayı kırmızı ve sarı kenar süslemeli lacivert şort ve milli renk paletini devam ettiren lacivert çoraplarla eşleştirerek, gelenek ile modern performans teknolojisini harmanlayan baştan ayağa uyumlu bir görünüm yaratıyor.

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